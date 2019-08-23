Почему Таави Аас настаивает на постройке завода для очистки сланцевого масла за 600 млн

Государственный контролер Янар Хольм в июле обратился к Аасу в связи с планами государства инвестировать в производство сланцевого масла миллиард евро, хотя из-за условий климатической политики Европейского союза производство и очистка сланцевого масла в будущем может перестать приносить прибыль.

На протяжении многих лет государственный контроль неоднократно обращал внимание на необходимость при инвестировании в ископаемое топливо, учитывать экономические риски, вытекающие из все более амбициозной климатической политики ЕС.

«Рост цен не должен стать сюрпризом, потому что Европейская комиссия с первого дня внедрения этой системы изменила правила торговли выбросами таким образом, чтобы повысить стоимость квот. Несмотря на это стоимость квот росла медленнее, чем планировала Еврокомиссия», – отметил Хольм.

Из опубликованного в минувшем году анализа следует, что если предположить сокращение выбросов СО2 на 80%, то стоимость квоты на выброс к 2050 году может достигнуть 250 евро за тонну. В случае полного сокращения выбросов – 350 евро за тонну.

Правительство обсудило строительство завода предварительной очистки сланцевого масла, на которое уйдет примерно 600 миллионов евро, и треть суммы предприятия сектора сланцевого масла надеются получить от государства или фонда ЕС. Руководитель Eesti Energia Хандо Суттер считает, помимо производителей масла в завод могли бы инвестировать также фонды и финансовые инвесторы.

Аас: выбросы CO2 снизятся на 40 процентов

Таави Аас объясняет необходимость постройки завода тем, что перевод сланцевой энергетики на выпуск масла снизит выбросы CO2 на 40 процентов, поэтому влияние климатической политики Европейского союза на стоимость квот на выбросы будет меньшим.

Хотя анализ госконтроля оценил, что цена квоты на выброс CO2 к 2050 году может подняться до 250-350 евро, Аас отмечает, что эти суммы теоретические и будут реализованы только после 2030 года.

«К примеру, Refinitiv прогнозирует, что к 2030 году цена квоты на выброс тонны будет 27,2 евро (сейчас 25 евро — ред.)», – говорит Аас.

Министр подчеркнул, что проект завода предварительной очистки только в фазе планирования, поэтому точная стоимость завода станет ясной только в течение двух с половиной лет, после проведения тендера на проектирование.

По данным VKG и Eesti Energia при производстве одной тонны сланцевого масла выделяется до 2,3 тонны углекислого газа, вместе с процессом предварительной очистки количество выбросов увеличится всего до 2,6 тонн.

«Европейский союз на период 2021-2030 выделил сектору очистки бесплатных квот на выброс 70-и процентов выбросов CO2. Учитывая самую высокую возможную цену квоты сегодня (30 евро за тонну), дополнительные расходы составят 23 евро за тонну», – сказал Аас.

По мнению предприятий, занимающихся развитием завода предварительной очистки, завод должен окупиться к 2040 году или не позднее 2050 года.

Выделит ли Европейская комиссия деньги на строительство завода, по словам Ааса, выяснится в начале следующего года, когда у ЕС будет готов план, каким государствам направлять финансовую помощь.