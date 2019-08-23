Немецкий город предлагает миллион евро тому, кто докажет, что этот город не существует

Конкурс продлится до 5 сентября, в нем могут участвовать только совершеннолетние немцы. Власти города сказали, что участники не ограничены в творческом подходе, но лишь убедительные доказательства позволят получить приз.

Если победитель найдется - хотя организаторы уверены на 99,9%, что этого не произойдет - награду ему выплатят не из городской казны, а от спонсора.

Шутка, существует ли Билефельд, возникла в 1994 году ― тогда программист Ахим Хельд опубликовал сатирическое эссе «Билефельд? Нет такого». Он написал его, чтобы высмеять сторонников теорий заговора.

Немецкий город Билефельд на фотографии начала ХХ века. ФОТО: Scanpix