Пт, 23.08.2019
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Немецкий город предлагает миллион евро тому, кто докажет, что этот город не существует

Silt, mis näitab Bielefeldi lõppemist

ФОТО: imago stock&amp;people/imago/United Archives/Scanpix

Власти немецкого города Билефельд пообещали награду в 1 млн евро тому, кто докажет, что их города на самом деле не существует, пишет Postimees.

Конкурс продлится до 5 сентября, в нем могут участвовать только совершеннолетние немцы. Власти города сказали, что участники не ограничены в творческом подходе, но лишь убедительные доказательства позволят получить приз.

Если победитель найдется - хотя организаторы уверены на 99,9%, что этого не произойдет - награду ему выплатят не из городской казны, а от спонсора.

Шутка, существует ли Билефельд, возникла в 1994 году ― тогда программист Ахим Хельд опубликовал сатирическое эссе «Билефельд? Нет такого». Он написал его, чтобы высмеять сторонников теорий заговора.

Немецкий город Билефельд на фотографии начала ХХ века.

ФОТО: Scanpix

С распространением интернета Билефельдский заговор стал одним из самых известных немецких мемов. В существовании города сомневалась даже канцлер Германии Ангела Меркель.

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