Немецкий город предлагает миллион евро тому, кто докажет, что этот город не существует

Власти немецкого города Билефельд пообещали награду в 1 млн евро тому, кто докажет, что их города на самом деле не существует, пишет Postimees.
Конкурс продлится до 5 сентября, в нем могут участвовать только совершеннолетние немцы. Власти города сказали, что участники не ограничены в творческом подходе, но лишь убедительные доказательства позволят получить приз.
Если победитель найдется - хотя организаторы уверены на 99,9%, что этого не произойдет - награду ему выплатят не из городской казны, а от спонсора.
Шутка, существует ли Билефельд, возникла в 1994 году ― тогда программист Ахим Хельд опубликовал сатирическое эссе «Билефельд? Нет такого». Он написал его, чтобы высмеять сторонников теорий заговора.
С распространением интернета Билефельдский заговор стал одним из самых известных немецких мемов. В существовании города сомневалась даже канцлер Германии Ангела Меркель.