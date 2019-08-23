Ильмар Рааг: для Европы Нарва - это экзотика, а Тарту - обычный хороший город

В понедельник в Нарву приедет европейская оценочная комиссия, а в среду 28 августа станет известно, какой город получит титул Культурной столицы Европы 2024 года - Тарту или Нарва. Члены команды, готовившей нарвскую заявку на этом конкурсе, рассказали на встрече с горожанами в торгово-развлекательном центре Astri, чем Нарва будет привлекать и удивлять гостей после окончания конкурса.
Взгляд со стороны
Художественный руководитель команды “Нарва 2024”, известный эстонский режиссер Ильмар Рааг оценивает шансы Нарвы на победу в конкурсе над Тарту достаточно высоко:
“Если объективно, мне кажется 50 на 50. Но субъективно мне кажется, что Нарва интереснее. Почем интереснее? Здесь можно видеть необыкновенный потенциал, которого нет в Тарту. В Тарту всё хорошо: красивый город, умные люди, если я возьму машину и поеду в Западную Европу, я смогу найти там много таких городов… Если бы я был жителем Германии или Франции, я бы не знал причин, по которым мне нужно приехать в Тарту.
Для Европы Нарва - это экзотика, здесь можно найти что-то новое. Для Европы это окно в Россию. В Европе много говорят, что на уровне политики отношения с Россией плохие, есть санкции, но при этом все время говорят, что общение на уровне народной дипломатии, на уровне культуры - это очень важно. И поэтому Нарва имеет общеевропейскую значимость, которой у Тарту нет”.
Реален ли перелом?
По мнению Ильмара Раага, победа в конкурсе серьезно поможет Нарве в развитии:
“У Нарвы есть много проблем, мы открыто об этом писали в своей заявке. Те изменения, которые мы ищем, они могут изменить не то чтобы судьбу, но облик Нарвы. И это можно будет увидеть через пять лет. Я думаю, что если Тарту станет “Культурной столицей”, через пять лет он будет таким же, как сейчас. А если я приеду в Нарву через пять лет - если Нарва при этом станет “Культурной столицей” - это будет уже другой город”.
По словам руководителя команды Ивана Сергеева, само название “Культурная столица” не отражает суть. При слове “культура” люди в первую очередь думают о выставках или музеях. Но есть и культура общения, культура предпринимательства.
“Мы смотрели очень широко и пытались использовать “Культурную столицу” как инструмент развития города вообще”, - рассказал Иван Сергеев.
По его словам, Нарва долго была индустриальным городом, и теперь, с закрытием крупных производств, ситуация с занятостью не самая хорошая. Конкурс на Культурную столицу Европы стал поводом представить, как мог бы развиваться город теперь.
Нарвская заявка - это книга в 100 страниц. Пока конкурс не завершился, что именно в Нарве планируют построить, какие мероприятия провести в случае победы - секрет. Но после 28 августа, когда победитель конкурса станет известен, нарвский план опубликуют.
“Если через пять лет меньше молодых людей уедет из Нарвы в Таллинн или Санкт-Петербург, а больше решат, что здесь тоже жить интересно - значит, нам удалось что-то сделать”, - сказал художественный руководитель нарвской команды Ильмар Рааг.
Лаборатория между Европой и Россией
По словам Яны Павленковой, которая в нарвской команде отвечала за проекты в сфере творческого предпринимательства, нарвитянам и вообще жителям Ида-Вирумаа сложно посмотреть на себя со стороны и увидеть что-то, что необычно для Европы.
“Для нас нормально, что женщины работают инженерами, например, на химпроизводстве. Даже для Таллинна это очень необычно”, - говорит она.
Но самое необычное в Нарве другое.
“Большая часть нашей заявки связана с геополитическим положением, - сказал Иван Сергеев. - Нарва особенно позиционирует себя в заяве как лаборатория по сотрудничеству между Европой и Россией. Для нас это естественно, нам по-другому трудно думать. А оценочная комиссия после нашей предварительной заявки обратила внимание - ребята, это же ваша уникальность! Город, который находится в Европе, но говорит по-русски. Люди из России чувствуют здесь себя дома, потому что все говорят по-русски. А европейцы удивляются, что это Европа, но Россия - так близко. Так же сейчас строится, например, Vaba Lava - как платформа сотрудничества между российскими и европейскими талантами”.
Скрытые художники
По словам участников команды, большое внимание они уделили поиску в Нарве людей, которых назвали скрытыми художниками. Например, когда человек днем работает на заводе, а вечером дома пишет картины, об этом мало кто знает.
Иван Сергеев рассказал, что в клубе бывших работниц Кренгольма он неожиданно узнал, что у каждой фабрики Кренгольма была своя песня.
“И они пели ее нам. Это удивительно! Мы вот, например, в управе хором не поем, - заметил Иван Сергеев. - Одним словом, творчества гораздо больше, чем кажется”.
“Мы в какой-то момент сами себя словно запихали в какую-то коробочку”, - прокомментировала наличие никому не известных художников Яна Павленкова.
План и на случай победы, и на случай поражения
Если Нарва получит титул Культурной столицы Европы 2024 года, стоит ожидать большого наплыва туристов. По мнению Ивана Сергеева, к городу будет приковано такое же внимание, как сейчас, во время постановки “Кремлевских соловьев”, но только в течение не нескольких дней, а целого года. При этом в городе всего немногим более 300 мест в отелях, вместе с Нарва-Йыэсуу - около тысячи, во всем регионе - около 4 тысяч, поэтому возможная победа Нарвы скажется и на соседних городах.
Руководитель Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм, которая в нарвской команде отвечала за сотрудничество с соседними городами, отметила, что при этом нужно будет решать проблемы, Нарве пока незнакомые. Например, смогут ли таксисты и другой обслуживающий персонал в Нарве говорить с клиентами по-английски? И если нет, то как их обучить?
По словам членов нарвской команды, если Нарве не удастся получить титул Культурной столицы и соответствующее финансирование, на руках всё равно останется подробный план развития. Некоторые проекты и мероприятия будут осуществляться в любом случае.