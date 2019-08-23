Ильмар Рааг: для Европы Нарва - это экзотика, а Тарту - обычный хороший город

Взгляд со стороны

Художественный руководитель команды “Нарва 2024”, известный эстонский режиссер Ильмар Рааг оценивает шансы Нарвы на победу в конкурсе над Тарту достаточно высоко:

“Если объективно, мне кажется 50 на 50. Но субъективно мне кажется, что Нарва интереснее. Почем интереснее? Здесь можно видеть необыкновенный потенциал, которого нет в Тарту. В Тарту всё хорошо: красивый город, умные люди, если я возьму машину и поеду в Западную Европу, я смогу найти там много таких городов… Если бы я был жителем Германии или Франции, я бы не знал причин, по которым мне нужно приехать в Тарту.

Для Европы Нарва - это экзотика, здесь можно найти что-то новое. Для Европы это окно в Россию. В Европе много говорят, что на уровне политики отношения с Россией плохие, есть санкции, но при этом все время говорят, что общение на уровне народной дипломатии, на уровне культуры - это очень важно. И поэтому Нарва имеет общеевропейскую значимость, которой у Тарту нет”.

Реален ли перелом?

По мнению Ильмара Раага, победа в конкурсе серьезно поможет Нарве в развитии:

“У Нарвы есть много проблем, мы открыто об этом писали в своей заявке. Те изменения, которые мы ищем, они могут изменить не то чтобы судьбу, но облик Нарвы. И это можно будет увидеть через пять лет. Я думаю, что если Тарту станет “Культурной столицей”, через пять лет он будет таким же, как сейчас. А если я приеду в Нарву через пять лет - если Нарва при этом станет “Культурной столицей” - это будет уже другой город”.

По словам руководителя команды Ивана Сергеева, само название “Культурная столица” не отражает суть. При слове “культура” люди в первую очередь думают о выставках или музеях. Но есть и культура общения, культура предпринимательства.

“Мы смотрели очень широко и пытались использовать “Культурную столицу” как инструмент развития города вообще”, - рассказал Иван Сергеев.

По его словам, Нарва долго была индустриальным городом, и теперь, с закрытием крупных производств, ситуация с занятостью не самая хорошая. Конкурс на Культурную столицу Европы стал поводом представить, как мог бы развиваться город теперь.

Нарвская заявка - это книга в 100 страниц. Пока конкурс не завершился, что именно в Нарве планируют построить, какие мероприятия провести в случае победы - секрет. Но после 28 августа, когда победитель конкурса станет известен, нарвский план опубликуют.

“Если через пять лет меньше молодых людей уедет из Нарвы в Таллинн или Санкт-Петербург, а больше решат, что здесь тоже жить интересно - значит, нам удалось что-то сделать”, - сказал художественный руководитель нарвской команды Ильмар Рааг.

Лаборатория между Европой и Россией