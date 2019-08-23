Галерея: в Таллинне появились первые остановки с бесплатными яблоками

Первые пункты бесплатной раздачи яблок появились у детских садов «Маазикас» и «Пельгуранна», в Коплиском парке, на детской площадке в парке Каламая, в Полицейском саду, в саду между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика, в парках Тийгивески и Койду, а также около детских садов «Синилинд» и «Кикас» в Мустамяэ, пишет Rus.ERR.

Запущенный в этом году проект активистки Марики Юусу поддержали предприятия Omniva и Pakendikeskus: одно поможет доставить яблоки на остановки, а второе снабдит ящиками.