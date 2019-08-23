Eesti Energia начнет использовать LNG-терминал в Клайпеде

"Да, мы покупаем у Novatek", - заявил в пятницу BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.

По данным Klaipėdos nafta, Eesti Energia заказала 0,061 тераватт-час мощности по регазификации LNG, или около 10 тысяч кубометров - это одно небольшое судно-газовоз. Такие обычно курсируют из Высоцка, где расположен завод компании Novatek.