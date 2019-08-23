Eesti Energia начнет использовать LNG-терминал в Клайпеде

Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре начнет импортировать газ крупнейшей российской частной газовой компании Novatek через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (LNG). Это подтвердила BNS сама эстонская компания.
"Да, мы покупаем у Novatek", - заявил в пятницу BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
В четверг оператор терминала Klaipėdos nafta объявил, что Eesti Energia стала четвертым клиентом терминала.
По данным Klaipėdos nafta, Eesti Energia заказала 0,061 тераватт-час мощности по регазификации LNG, или около 10 тысяч кубометров - это одно небольшое судно-газовоз. Такие обычно курсируют из Высоцка, где расположен завод компании Novatek.