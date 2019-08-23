Возможна ли ядерная катастрофа? Плавучая атомная станция России пугает экологов

Атомная станция «Академик Ломоносов» пустится сегодня в путь длиной 5000 км в Сибирь, где еще до конца года начнет производить электричество на Чукотке, в городе Певек, насчитывающем 5000 жителей.

Экологические организации, однако, предупреждают об опасностях станции и называют вероятную катастрофу «ледовым Чернобылем» или «ядерным Титаником».

Беспокойство в связи с возможной атомной катастрофой еще больше усугубил взрыв 8 августа в Архангельской области, после которого в регионе вырос радиационный фон. Предполагается, что причиной последнего стал взрыв ядерной крылатой ракеты, однако российские власти скрывают обстоятельства происшествия.

В связи с событиями в Архангельской области многие местные жители опасаются, что в России по-прежнему сохраняется опасность ядерных катастроф, причем власти могут скрыть их масштаб. По этой причине к плавучей атомной станции они относятся скептически.

Глава российского филиала Гринпис Рашид Алимов рассказал, что экологи критически относились к идее плавучей атомной станции с 1900-х годов, когда она впервые была выдвинута.

«Каждая атомная станция производит ядерные отходы и с ними могут произойти несчастья, а «Академик Ломоносов» особенно чувствителен к штормам», - сказал Алимов агентству AFP.

Поскольку плавучую станцию будут перевозить другие суда, столкновение между ними и станциями становится весьма вероятным, считает Алимов. Он считает большой проблемой и то, что в районе Сибири отсутствует инфраструктура по удалению радиоактивных отходов.

По словам Алимова, на Чукотке не используется возможность постройки ветряных электростанций, хотя регион прекрасно для этого подходит.

«Плавучая атомная станция – слишком рискованный и дорогой способ производства энергии», - считает он. По словам построившего станцию Росатома, напротив, это хорошая альтернатива атомных станциям, построенным на поверхности земли, особенно в регионе с вечной мерзлотой. Фирма опровергает опасения экологов, утверждая, что станция сможет пережить и давление ледяного покрова, и возможные цунами.

Строительство станции началось в 2006 году в Петербурге, в команде насчитывается 69 человек.

Станция длиной около 140 м и шириной около 30 м двинется в путь длиной почти в 5000 км по Северному морскому пути. Два реактора станции – такие же, как те, которые используются на российских атомных ледоколах. Их общая мощность составляет 70 мВт. В зависимости от погодных условий станция пробудет в пути от четырех до шести недель. По прибытии в Певек плавучая станция заменит местную атомную электростанцию и недавно закрытую угольную электростанцию. В основном в этом регионе нуждаются в электричестве нефтяные платформы.