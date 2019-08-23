Своего миллиарда не хватает: Китай планирует массовую натурализацию футболистов

«Мы хотим поехать в Катар. Натурализованные игроки могут помочь в достижении краткосрочных целей национальной команды. Если китайская сборная сможет выйти в следующий этап квалификации, мы можем представить ещё несколько натурализованных игроков. Но это никогда не будет нашей долгосрочной политикой, количество таких игроков будет ограниченным", — сказал президент китайской футбольной ассоциации.