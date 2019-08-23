Пт, 23.08.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Своего миллиарда не хватает: Китай планирует массовую натурализацию футболистов

Своего миллиарда не хватает: Китай планирует массовую натурализацию футболистов

Бразилец Элкесон уже стал гражданином Поднебесной и получил имя Аи Кесен

ФОТО: JOHANNES EISELE / AFP

Китайская футбольная ассоциация намерена натурализовать девять иностранных футболистов перед началом отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, утверждает агентство Синьхуа.

«Мы хотим поехать в Катар. Натурализованные игроки могут помочь в достижении краткосрочных целей национальной команды. Если китайская сборная сможет выйти в следующий этап квалификации, мы можем представить ещё несколько натурализованных игроков. Но это никогда не будет нашей долгосрочной политикой, количество таких игроков будет ограниченным", — сказал президент китайской футбольной ассоциации.

Ранее сообщалось, что за сборную Китая будет выступать натурализованный бразилец Элкесон, который получил имя Аи Кесен.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ