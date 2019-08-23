Иосиф Райхельгауз: режиссер не поставит "Гамлета" без мироввозрения и понимания культуры

- Вы упомянули новый курс режиссеров, а что скажете об актерах?

- Каждый курс — это бешеный конкурс и выбор индивидуальности. Я совершенно уверен, что артиста надо учить очень немного, даже 4,5-5 лет в ГИТИСе — это огромный, но лишний срок. Я много занимаюсь педагогикой и абсолютно убежден, что самое главное — это индивидуальность, сам человек. Научить играть несложно. Я вижу перед собой умную, интересную, молодую девушку, она хорошо разговаривает, хорошо смотрит, задумывается, я расскажу, как ей себя вести на сцене или легко сниму в телевизионном фильме. Потому что ее содержание и есть содержание персонажа. Поэтому я ищу содержательных людей, мне даже интереснее брать артистов, которые уже где-то учились, или обладают какой-то профессией. Может прийти красивый мальчик или девочка, а неинтересный или неинтересная. Важнее, чтобы человеку было что сказать. И не важно, каким персонажем она будет это говорить — Джульеттой или Ниной Заречной из «Чайки».

В этом году вместе с моими педагогами, которые по совместительству являются моими учениками и ведущими артистами «Школы», сидели все лето и весну, ездили по разным городам и набирали-набирали-набирали, а потом отбирали новых учеников.

- Бывает так, что вы ошибаетесь в этом выборе индивидуальностей?

- Конечно! И в ту и в другую сторону ошибаюсь. Бывает, что я пропускаю и не вижу очень талантливого человека, и наоборот — беру середняка и мне потом стыдно, что он ставит спектакли или руководит театром. Поэтому в последнее время я стал делать невероятные вещи: сейчас у моих студентов пятый курс и на последнем экзамене, когда им оставалось полгода, я отчислил двух режиссеров. Они закончат, защитят диплом у кого-то, но когда меня уже не станет, они не смогут написать в Википедии, что они окончили мастерскую Иосифа Райхельгауза, вот я не хочу, чтобы у них была написана моя фамилия.

- Почему? Они не оправдали надежд?

- Они не стали теми режиссерами, которыми я хотел бы гордиться. Студенты — дети, ты за них отвечаешь и говорить «ой, вы знаете, он у меня невоспитанный, необразованный, нездоровый» тут не работает. Извини: лечи, воспитывай, занимайся им!

У меня есть студенты, которые уже народные артисты. А есть те, за которых стыдно. Тут дело даже не в таланте, меня больше мироввозрение занимает, его позиция, что он думает о стране, о людях, о мировой культуре, зачем он вообще чем-то занимается.

Вы спрашиваете об ошибках — конечно я ошибаюсь, у меня есть примеры знаменитых артистов, которых я не взял к себе в студию или в театр. И есть обратные примеры, когда я пропускал середняков, но сейчас я себе уже не разрешаю такого.

- Вы сказали, что вам мало жизни, а что бы вы сделали еще?

Если так серьезно, то главное — я бы ничего не менял. В этой жизни мне почти ни за что не стыдно, что бы я ни делал или хотел делать. В этом опроснике Пруста еще был вопрос «Хороший вы человек или плохой?». Я убежден, что не бывает однозначно хороших людей или стопроцентных злодеев. Но мне хочется надеется, что хорошего во мне все-таки больше.