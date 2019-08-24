Резкий скачок цен на квартиры в Ласнамяэ. К чему бы это?

В минувшем месяце цены на квартирную собственность в Ласнамяэ совершили резкий скачок на 14% – средняя цена квадратного метра, достигшая 1792 евро/м², значительно опередила цены как в Мустамяэ, так и в Хааберсти.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что цены в Ласнамяэ, как правило, были все же несколько более низкими по сравнению с другими частями города. «Мы внимательно изучили статистику сделок, из которой выяснилось, что именно в июле в Ласнамяэ было заключено большое количество связанных с новостройками вещно-правовых договоров купли-продажи, что на некоторое время повысило цены», – заметил он.
«Мы можем успокоить всех, у кого это повышение вызвало озабоченность: не нужно "останавливать Ласнамяэ", и Певческое поле по-прежнему остаtтся свободной от строительства зоной. В данном случае мы имеем дело лишь со временным рывком», – добавил Сооман.