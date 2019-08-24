Резкий скачок цен на квартиры в Ласнамяэ. К чему бы это?

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что цены в Ласнамяэ, как правило, были все же несколько более низкими по сравнению с другими частями города. «Мы внимательно изучили статистику сделок, из которой выяснилось, что именно в июле в Ласнамяэ было заключено большое количество связанных с новостройками вещно-правовых договоров купли-продажи, что на некоторое время повысило цены», – заметил он.