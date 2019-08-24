Установщик надгробных памятников набрал заказов и предоплату и сбежал из страны

В феврале этого года семья обратилась в одну из фирм (Beststeel OÜ), занимающуюся благоустройством могил. Подходящее предложение нашли на сайте kivistar.ee, позвонили по указанному там телефону и уже к вечеру менеджер фирмы был у Вероники дома: «К сожалению, в тот момент кроме папы никого дома не было. Он обговорил детали, был оформлен заказ на сумму в 2400 евро».

Первый договор, заключенный с семьей Вероники. ФОТО: Архив читателя.

Спустя некоторое время с Вероникой связались и пригласили по адресу Суур-Сыямяэ, 48С, чтобы показать варианты памятников и оградок: «Когда все было оговорено, с нас взяли предоплату в размере 1000 евро. На сайте сказано, что оплата производится после выполнения заказа, но нам объяснили, что нужно оплатить заказ гранита».

После этого семья погрузилась в долгое ожидание – апрель, май, июнь. Поняв, что происходит нечто непонятное, а годовщина смерти матери приближается – именно к этой дате семья хотела привести могилу в порядок – Вероника начала звонить по имевшемуся телефону: «Руководитель фирмы Олег (Олег Филатов, род. 26.09.1987) в вежливой форме начал кормить нас обещаниями: вот-вот начнем, поставим вас на очередь пораньше. Наступил июль, все продолжалось в том же духе и, наконец, к моему облегчению 16 июля лед тронулся и началась работа – разобрали старую опалубку и залили новую. После этого работа снова встала, вновь начали кормить обещаниями, что к 1 августа все будет готово».

Вероника говорит, что сама в этой истории даже закалилась и готова идти до последнего, но очень переживает за отца, который тяжело перенес и потерю любимой супруги, и нынешнюю неразбериху с выполнением заказа.

Нужно ли говорить, что к годовщине смерти взявшая на себя обязательство фирма Beststeel OÜ заказ не выполнила? Вероника обратилась к нам в редакцию в попытке достучаться до предпринимателя, мы, в свою очередь, отправили запрос по указанному на еще работающем сайте адресу (телефон был отключен).

Но на следующий день отец Вероники сам начал звонить по имевшемуся у него номеру телефона, и в итоге ему перезвонила девушка, назначившая встречу на кладбище: «Они опоздали на час, но пришли. Пришли новые владельцы фирмы, я так поняла. Они сказали, что берут на себя ответственность и переписали договор. Выяснилось, что это (Олег) был их компаньон, который кинул и их, и не только. И уехал за границу».

Поскольку договор с Вероникой был переписан (хотя и оформлен на таком же бланке Kivistar), на нем мы нашли новый номер телефона (тел. 58525680) и новый адрес электронной почты (gromov.services@gmail.com). Исполнителем заказа указана фирма Gromov Services OÜ.

Второй договор, заключенный с семьей Вероники. ФОТО: Архив читателя.