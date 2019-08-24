Установщик надгробных памятников набрал заказов и предоплату и сбежал из страны

В последний год читательнице Rus.Postimees Веронике и ее близким пришлось пережить много тяжелых потрясений. Чуть больше года назад, 1 августа 2018 года, в результате тяжелой болезни семья потеряла мать, жену, бабушку. А последние полгода им приходится биться с представителями фирмы, взявшимися установить на могиле дорогого для Вероники человека новую опалубку и памятник.
В феврале этого года семья обратилась в одну из фирм (Beststeel OÜ), занимающуюся благоустройством могил. Подходящее предложение нашли на сайте kivistar.ee, позвонили по указанному там телефону и уже к вечеру менеджер фирмы был у Вероники дома: «К сожалению, в тот момент кроме папы никого дома не было. Он обговорил детали, был оформлен заказ на сумму в 2400 евро».
Спустя некоторое время с Вероникой связались и пригласили по адресу Суур-Сыямяэ, 48С, чтобы показать варианты памятников и оградок: «Когда все было оговорено, с нас взяли предоплату в размере 1000 евро. На сайте сказано, что оплата производится после выполнения заказа, но нам объяснили, что нужно оплатить заказ гранита».
После этого семья погрузилась в долгое ожидание – апрель, май, июнь. Поняв, что происходит нечто непонятное, а годовщина смерти матери приближается – именно к этой дате семья хотела привести могилу в порядок – Вероника начала звонить по имевшемуся телефону: «Руководитель фирмы Олег (Олег Филатов, род. 26.09.1987) в вежливой форме начал кормить нас обещаниями: вот-вот начнем, поставим вас на очередь пораньше. Наступил июль, все продолжалось в том же духе и, наконец, к моему облегчению 16 июля лед тронулся и началась работа – разобрали старую опалубку и залили новую. После этого работа снова встала, вновь начали кормить обещаниями, что к 1 августа все будет готово».
Вероника говорит, что сама в этой истории даже закалилась и готова идти до последнего, но очень переживает за отца, который тяжело перенес и потерю любимой супруги, и нынешнюю неразбериху с выполнением заказа.
Нужно ли говорить, что к годовщине смерти взявшая на себя обязательство фирма Beststeel OÜ заказ не выполнила? Вероника обратилась к нам в редакцию в попытке достучаться до предпринимателя, мы, в свою очередь, отправили запрос по указанному на еще работающем сайте адресу (телефон был отключен).
Но на следующий день отец Вероники сам начал звонить по имевшемуся у него номеру телефона, и в итоге ему перезвонила девушка, назначившая встречу на кладбище: «Они опоздали на час, но пришли. Пришли новые владельцы фирмы, я так поняла. Они сказали, что берут на себя ответственность и переписали договор. Выяснилось, что это (Олег) был их компаньон, который кинул и их, и не только. И уехал за границу».
Поскольку договор с Вероникой был переписан (хотя и оформлен на таком же бланке Kivistar), на нем мы нашли новый номер телефона (тел. 58525680) и новый адрес электронной почты (gromov.services@gmail.com). Исполнителем заказа указана фирма Gromov Services OÜ.
Воспользовавшись указанным адресом, мы перенаправили свой запрос на него и довольно скоро получили ответ без подписи: «С клиентом встретились обговорили сроки Мы помогаем человеку которыц не справился с работай. Лично мы предоплат не брали. Рвботу доделаем Срок 30.09.19» (Здесь и далее охранена орфография оригинала). На это письмо мы попросили уточнить, в чем дело и по каким причинам новые люди взяли на себя ответственность по выполнению кем-то невыполненных заказов? Тут же пришел ответ: «Вас это не касается. Почему я помогаю А человека зовут Олег Больше информации у меня я нет».
И тут же раздался звонок. На том конце трубки оказался не очень вежливый мужчина, пытавшийся запретить нам писать о нем и его жене. Далее мы уже разговаривали с самой женой – Олесей Громовой, которая объяснила, что Олег был их партнером. Некоторое время назад он бросил все, в том числе рабочий телефон, отдал клиентов и по каким-то своим причинам сбежал за границу. «Мы просто решили помочь нашему партнеру, поэтому завершаем сейчас его заказы».
На вопрос, как много клиентов не получили заказанную у Олега работу, Олеся отвечать не стала. По каким причинам они с мужем занимаются недоделками Олега, ответа нет. Ясно только, что таких же потерпевших, как Вероника, может быть совсем немало.
Коммерческий регистр говорит, что фирма Beststeel OÜ была ликвидирована еще в июне этого года. Фирма Kivistar OÜ существует, но не занимается могильными камнями, расположена совсем в другом районе Таллинна и принадлежит совсем другому человеку. Правда, и в основной сфере деятельности предприятия Gromov Services OÜ, которая теперь занялась установкой надгробных памятников, указаны вовсе не кладбищенские дела, а обслуживание и ремонт моторных средств.
На данный момент ситуация такова, что новые люди, связавшиеся с Вероникой, обещали закончить работу к концу сентября. Где находится Олег - неизвестно. Эксперт по связям с общественностью Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ сказала, что пока в департамент не поступало ни одной жалобы на деятельность фирм Beststeel OÜ и OÜ Kivistar.OÜ. Будем надеяться, что этого и не случится, если Олеся Громова и ее супруг выполнят взятые на себя обязательства. И не только перед Вероникой, но и перед всеми другими клиентами своего партнера, который не справился со своей работой и, как уверяется, сбежал из страны.