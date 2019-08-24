В трубах и дымоходах таится смертельная опасность

Конец лета - самое подходящее время для приглашения трубочиста, ведь до начала отопительного сезона остается еще достаточно времени для ликвидации возможных недостатков. В связи с этим руководитель отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко обращает внимание на то, чтобы люди приглашали для чистки дымоходов только профессиональных лицензированных трубочистов.

С Макиенко согласен член правления Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам: «Топить в домах обычно начинают уже в сентябре. Даже если еще стоят теплые дни, необходимо высушить скопившуюся за ночь влагу, и к этому времени все работы по обслуживанию должны быть завершены», – объяснил он.

По его словам, наиболее распространенными работами по обслуживанию, связанными с отопительным периодом, являются чистка труб и дымоходов, промывка систем отопления и чистка газовых котлов.

«Мы настоятельно рекомендуем не оставлять эти работы на отопительный период, поскольку очереди к мастерам растягиваются на несколько недель, и вряд ли кому-то понравится находиться в едва теплой или заполненной дымом комнате», – добавил Удам.

Сажа и смола в неочищенном дымоходе могут стать причиной поломки отопительного оборудования или нагревающих частей самого дымохода, также через образовавшиеся щели огонь может быстро распространиться и в помещении. «К середине августа этого года в Эстонии в пожарах погибло 20 человек, что является непозволительно большим числом. Каждый человек обязан сделать все от него зависящее, чтобы это число не выросло», - сказал Макиенко.

По его словам, несчастные случаи, причиной которых стало возгорание, легко предотвратить, если научиться оценивать опасность и замечать проблемные места. «Возгорание сажи, как правило, всегда является следствием беспечности собственника дома – дымоход нужно чистить так часто, чтобы не было опасности возгорания сажи или смолы», - добавил Макиенко. Согласно Закону о пожарной безопасности, находящиеся в использовании печи, камины и плиты, а также их дымоходы и соединительные дымовые трубы нужно чистить при необходимости, но обязательно не реже чем один раз в год.

Их чисткой может заниматься только человек, у которого есть свидетельство о квалификации трубочиста. Таким образом собственник дома обязан вести учет подобных работ и хранить выданный трубочистом акт. У трубочиста также есть обязанность зафиксировать все найденные недостатки, а на заказчика затем ложится обязанность в течение определенного периода заняться выполнением сделанных предписаний.

По словам Макиенко, предписание трубочиста должно быть незамедлительно исполнено, потому что только так можно спасти жизни. «Акт, составленный сертифицированным трубочистом, даст собственнику дома уверенность в том, что техническое состояние отопительной системы в порядке. Также при несчастном случае для получения страхового возмещения на основании этого акта можно будет утверждать, что отопительное оборудование исправно обслуживалось. Поэтому акт нужно обязательно хранить», - подчеркнул он.

Согласно закону, дымоход и соединительные части печи, камина или плиты, которые находятся в доме с одной квартирой и в зданиях, необходимых для его обслуживания, или в нежилом помещении площадью до 60 метров и высотой до пяти метров, для личного пользования, может чистить и человек, не имеющий квалификационного свидетельства трубочиста. Но и в такие здания каждые пять лет нужно приглашать сертифицированного трубочиста, а в 2020 году наступит то время, когда собственники вышеупомянутых строений должны будут получить новый акт трубочиста о техническом состоянии и безопасности отопительных систем.