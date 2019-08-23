Ямы в асфальте останутся в прошлом? Эстонская компания готова выйти на рынок с новой технологией

По словам руководителя Teede Tehnokeskus Тайво Мёлля, в условиях изменчивого климата Эстонии одной из основных причин появления дыр в асфальте являются неравномерности, возникающие при его укладке, поэтому соблюдение правильного температурного режима представляется чрезвычайно важным.

Заказы на измерения в Teede Tehnokeskus уже сделали несколько фирма, в том числе из Латвии. "План в том и состоит, чтобы начать предлагать устройство и услугу на международном рынке", – поделился Мёлль.

Разработанная Teede Tehnokeskus полностью автоматическая система с камерой в опломбированном виде устанавливается на асфальтоукладчик, после чего как заказчик, так и подрядчик видят передаваемое термокамерой через интернет изображение и различные показатели в режиме реального времени. Таким образом подрядчик сможет увидеть отклонения от качества непосредственно в процессе выполнения работ и сразу реагировать, объяснил Мёлль.

"Система с камерой измеряет миллионы точек дорожного покрытия на каждый километр уложенного асфальта. Эта информация записывается вместе с точным местом расположения и, если позднее в дорожном покрытии образуются дыры, будет проще установить причины их возникновения", – сказал Мёлль.

«В широком смысле цель состоит не в том, чтобы найти ошибки в выполненной работе, а, наоборот, – в том, чтобы мотивировать укладывать асфальтовое покрытие с максимально высоким качеством", - сказал руководитель Teede Tehnokeskus. Он уточнил, что нынешним летом фирмы, занимающиеся строительством дорог, в качестве пилотного проекта получили возможность заработать определенную дополнительную плату на нескольких участках дорожного строительства Департамента шоссейных дорог, если система с камерой показывала, что асфальт был уложен в полном соответствии с требуемыми показателями.

По словам руководителя Teede Tehnokeskus, новое устройство и система бонусов побудили дорожно-строительные фирмы улучшить весь процесс.

«Дорожные фирмы, совершенно очевидно,заинтересованы в зарабатывании дополнительных средств, и со своей стороны пересмотрели процессы производства, транспортировки и укладки дорожного покрытия так, чтобы в конечном итоге асфальтовое покрытие получается очень ровным и качественным», – сказал Мёлль.