Галерея: неожиданная квартира в Москве

Дизайн этой квартиры в комплексе Barrin House в Москве был создан для супружеской пары средних лет, дети которых давно выросли и живут отдельно, поэтому интерьер получился довольно интересным и взрослым.

По характеру пространства довольно изящные, с классическими чертами — присутствуют молдинги на стенах, антикварный детали и мебель в ретро-стиле. В то же время некоторые уголки квартиры, такие как гостиная с камином и кухня выполнены в довольно современном ключе со строгими линиями и минималистичной мебелью. Декор в этом интерьере играет важную роль: многочисленные статуэтки и фигурки, светильники и картины и арт-объекты привлекают внимание каждого, кто попадает в этот дом впервые.