Источник: российские секс-рабыни делали массаж британскому принцу в нью-йоркском доме миллиардера-педофила

Информация поступила от писателя Евгения Морозова, который получил письмо от своего издателя Джона Брокмана. В письме излагались детали произошедшего в доме миллиардера- педофила Джеффри Эпштейна.

Американский литературный агент Джон Брокман сообщил о произошедшем в 2013 году инциденте по электронной почте в письме к своему клиенту. Брокман описал случай, которому он стал свидетелем в нью-йоркском доме Эпштейна стоимостью в 65 миллионов долларов.

«Я зашел к Эпштейну и увидел британского парня в костюме с подтяжками, которому делали массаж ног две русских хорошо одетых женщины», - писал издатель.

Дом Эпштейна на Манхеттене ФОТО: Lucas Jackson / Reuters/Scanpix

Джон Брокман утверждает, что британец по имени Энди обсуждал кибербезопасность и дело Джулиана Ассанжа, а также жаловался на освещение в прессе его образа жизни и сравнении его с европейскими королевскими особами.

Принц Эндрю ФОТО: POOL New / REUTERS/Scanpix

Брокман добавил: «Я понял, что человек, которому делали массаж стоп, был его королевское высочество принц Эндрю, герцог Йоркский. Одну из девушек звали Ирина».

66-летний миллиардер Джеффри Эпштейн 10 августа повесился в тюрьме в Нью-Йорке.

Полицейское фото Джеффри Эпштейна ФОТО: Capital Pictures/MediaPunch / PLF/MPI/Scanpix

Эндрю был представлен Эпштейну в 1990-х годах и оставался его другом даже после того, как финансист отбыл 13-месячный срок за секс с несовершеннолетними девочками и стал зарегистрированным сексуальным преступником. Предполагается, что принц летал на частном самолете Эпштейна, по крайней мере, три раза. Также он останавливался в нью-йоркском особняке миллиардера в 2010 году, где его фотографировали, когда он махал женщине, выглядывая из входной двери.

Когда эти фотографии были опубликованы, герцог сделал заявление через Букингемский дворец: «Герцог Йоркский был потрясен недавними сообщениями о предполагаемых преступлениях Джеффри Эпштейна».