Источник: российские секс-рабыни делали массаж британскому принцу в нью-йоркском доме педофила-миллиардера
Русский след обнаружен в деле принца Эндрю и умершего педофила- миллиардера. Свидетель сообщает, что видел герцога Йоркского и русских женщин в квартире Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке.
Информация поступила от писателя по имени Евгений Морозов, который получил письмо от своего издателя Джона Брокмана. В письме излагались детали происшедшего в доме миллиардера- педофила Джеффри Эпштейна.
Американский литературный агент Джон Брокман сообщил о происшедшем в 2013 году инциденте по электронной почте в письме к своему клиенту. Брокман описал случай, которому он стал свидетелем в нью- йоркском доме Эпштейна за 65 миллионов долларов.
«Я зашел к Эпштейну и увидел британского парня в костюме с подтяжками, которому делали массаж ног две русских, хорошо одетых женщины»,- писал издатель.
Джон Брокман утверждает, что британец по имени Энди обсуждал кибербезопасность и дело Джулиана Ассанжа. Брокман сказал, что гость Эпштейна продолжал жаловаться на освещение в прессе его образа жизни, сравнивая его с европейскими, королевскими особами.
Брокман добавил: «Я понял, что тот человек, которому делали массаж стоп был его королевское высочество принц Эндрю, герцог Йоркский. Одну из девушек звали Ирина».
66-летний миллиардер Джеффри Эпштейн 10 августа повесился в тюрьме в Нью-Йорке.
Эндрю был представлен Эпштейну в 1990-х годах и оставался его другом даже после того, как финансист отбыл 13-месячный срок за секс с несовершеннолетними девочками и стал зарегистрированным сексуальным преступником. Предполагается, что принц летал на частном самолете Эпштейна, по крайней мере, три раза. Также он останавливался в нью-йоркском особняке миллиардера в 2010 году, где его фотографировали, когда он махал женщине, выглядывая из входной двери.
Когда эти фотографии были опубликованы, герцог сделал заявление через Букингемский дворец: «Герцог Йоркский был потрясен недавними сообщениями о предполагаемых преступлениях Джеффри Эпштейна».
Букингемский дворец, отказался комментировать содержание электронного письма в четверг вечером, но повторил свое предыдущее заявление: «Любое предположение о непристойном поведении с несовершеннолетними категорически не соответствует действительности».