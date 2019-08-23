В Чечне открылась крупнейшая в Европе мечеть. ФОТО: Yelena Afonina / Yelena Afonina/TASS

В чеченском городе Шали открылась одна из крупнейших в Европе мечетей. Она в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве. Внутри могут разместиться более 30 тысяч человек, а на прилегающей территории - до 70 тысяч человек при населении всего города в 54 тысячи.

В Чечне открылась крупнейшая в Европе мечеть. ФОТО: Yelena Afonina / Yelena Afonina/TASS

На открытии глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что мечеть будет названа именем пророка Мухаммеда. Ранее сообщалось, что мечеть будет носить имя самого Рамзана Кадырова. По официальной версии, назвать ее в честь главы региона попросили жители Шали.

Строительство мечети началось в 2012 году. Первоначально она была рассчитана на 10 тысяч верующих, а ее открытие было намечено на 2015 год. Однако затем в план были внесены изменения, вместимость увеличили в два раза, а срок сдачи объекта перенесли, писал «Кавказский узел».

В Чечне открылась крупнейшая в Европе мечеть. ФОТО: Yelena Afonina / Yelena Afonina/TASS

Мечеть входит в состав комплекса «Шали-сити». К нему также относятся шесть жилых зданий нетипичной для Шали высоты - от 12 до 16 этажей. Также в комплекс входит 21-этажная многофункциональная высотка, стилизованная под сторожевую башню: в ней разместятся ресторан, офисы и гостиница.

В 2017 году были снесены около ста домов, которые находились на прилегающей к стройке территории. Это было сделано для строительства подъездного пути к мечети и комплексу многоэтажных зданий. Уже в 2018 для 92 семей выселенных из своих домов в том же Шали был построен поселок с новыми домами.

В Чечне открылась крупнейшая в Европе мечеть. ФОТО: Yelena Afonina / Yelena Afonina/TASS

Мечеть была спроектирована узбекскими архитекторами в духе святынь Самарканда и Бухары. По словам архитектора Абдукахара Турдиева, проект корректировался с учетом предложений и замечаний Рамзана Кадырова.

«Белый мрамор, использованный в строительстве, добывают только на греческом острове Тасос: массивные блоки, вырезанные из скал, отправляют для доработки на материк, и уже в заводских условиях мрамор доводят до нужной формы», - описывало строительство агентство РИА Новости.

В главном зале мечети установлена восьмиметровая люстра в форме лотоса весом около трех тонн. По словам советника главы Чечни Амрудди Эдильгириева, курирующего строительство мечетей, она сделана по специальному заказу в Турции, в ней более 400 лампочек, кристаллы Swarovski и золото.

Вокруг мечети высажены около 2 тысяч деревьев различных пород и 48 видов роз.

В Чечне открылась крупнейшая в Европе мечеть. ФОТО: Yelena Afonina / Yelena Afonina/TASS

Чеченские власти не раскрывают источник финансирования строительства. По данным «Радио Свобода», инвестор пожелал остаться неизвестным, а размер инвестиций является тайной. «Когда люди хотят внести вклад в строительство мечети, они могут не называть свои имена», - цитировало издание заместителя главы администрации Шали Ильяса Масаева.

Чечня занимает первое место в России по количеству жителей на мечеть. Всего их здесь более тысячи. В Чечне уже есть мечети имени отца Рамзана Кадырова, его матери, брата, дедушки и других родственников. В честь членов семьи Кадырова в мире названо около 100 объектов. Помимо мечетей имена родственников Кадырова носят школы, улицы, парки, мост, теплоход и даже звезда.