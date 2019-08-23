Житель Эстонии вызвал полицию из-за того, что бабушка не пускала его пьяным за руль

В конце концов выяснилось, что наложенный бабушкой запрет был полностью оправдан, поскольку молодой человек был нетрезв, но хотел сесть за руль автомобиля.

"К сожалению, в данном случае молодому человеку не помог бы и вызов полиции, поскольку, запретив своему родственнику садиться за руль пьяным, бабушка поступила единственно верным способом", - говорится в сообщении Лыунаской префектуры, опубликованном с соцсетях.

Пресс-секретарь префектуры Рагне Кейск сказала, что производство о проступке начато не было - напротив, помешавшая своему внуку сесть за руль в нетрезвом виде бабушка удостоилась признания со стороны органов правопорядка.

Чтобы молодой человек не смог тайком сесть за руль после того, как бабушка отправится спать, посетившие "место происшествия" полицейские забрали у него ключи от транспортного средства.

"Сегодня он получит их обратно в полиции", - подтвердила Кейск.