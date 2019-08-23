У жителя Эстонии требуют 45 000 евро за кредит, который он не брал

Юристы подозревают в этой схеме одно местное предприятие, которое заполучило подпись 70-летнего человека на кредитный договор в рамках совсем другого случая. Юристы рекомендуют держать своих пожилых близких под присмотром и регулярно с ними общаться, а также нужно находиться с ними рядом при совершении различных сделок, поскольку от одной подписи может зависеть многое, предупреждает Эстонское юридическое бюро.

Искал помощи, а попал в беду

Пожилой человек некоторое время назад попал в ДТП, виновник которого попросил не сообщать в страховую компанию о происшествии и обещал сам возместить все убытки. Однако этого не произошло, и пожилой человек обратился в фирму, которая обещала взыскать задолженность. Представитель предприятия потребовал от него подпись на разных документах и предположительно все эти бумаги были связаны со взысканием убытков от данного ДТП.

Однако сейчас юристы подозревают, что представитель этого же предприятия попросил подпись и на кредитный договор: на кредитном договоре действительно стоит подпись пожилого человека, но о содержании и существе договора он ничего не знает.

Также ничего не указывает на то, что будто бы у него была сумма 45 000 наличными, выписки со счетов и разные запросы этого не подтверждают. Не исключена возможность, что представитель предприятия заметил признаки деменции и воспользовался ситуацией.

По словам юриста Эстонского юридического бюро Артема Морозова, юристы довольно часто сталкиваются с мошенничествами и обманщиками, которые используют состояние старых людей для получения денег или недвижимости.

Мошенники пользуются пожилыми людьми

«Ясно, что для избежания мошенничеств государство тоже должно вносить свой значительный вклад в то, чтобы у старых людей нельзя было так просто выманивать деньги или недвижимость. Например, в случае этого казуса полиция была не согласна инициировать уголовное дело, хотя, на наш взгляд, состав преступления действительно имел место. Кстати, в отношении того же предприятия и того же представителя в Эстонское юридическое бюро были обращения и раньше, что указывает уже на систематические действия в виде вымогания денег у людей. Я рекомендую не оставлять своих близких без присмотра и быть в курсе их жизни. Более того, если ваш близкий уже пожилой человек и имеет, например, некоторые проблемы со здоровьем, будь то деменция или что-либо подобное, именно такие люди становятся легкой добычей для мошенников», - добавил Морозов