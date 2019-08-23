Пт, 23.08.2019
Я отказываюсь общаться с президентом Керсти Кальюлайд, пока она не извинится перед партией. Март Хельме

В Эстонии оштрафовали украинского строителя

Строительство в центре Таллинна.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

Чиновники пограничного и миграционного надзора оштрафовали украинского строителя, работа которого на строительном объекте в Тартумаа не была оформлена надлежащим образом.

В четверг  на двух строительных объектов сотрудники Лыунаской префектуры провели рейд по выявлению находящихся в розыске или работающих без законного на то основания людей. Были проверены одно юридическое лицо и четверо работников.

Сотрудники префектуры обнаружили гражданина Украины, краткосрочная работа которого не была зарегистрирована в соответствии с требованиями, ему выписан штраф в 80 евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ