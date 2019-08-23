В Эстонии оштрафовали украинского строителя

Чиновники пограничного и миграционного надзора оштрафовали украинского строителя, работа которого на строительном объекте в Тартумаа не была оформлена надлежащим образом.
В четверг на двух строительных объектов сотрудники Лыунаской префектуры провели рейд по выявлению находящихся в розыске или работающих без законного на то основания людей. Были проверены одно юридическое лицо и четверо работников.
Сотрудники префектуры обнаружили гражданина Украины, краткосрочная работа которого не была зарегистрирована в соответствии с требованиями, ему выписан штраф в 80 евро.