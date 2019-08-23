Эстонский департамент восемь месяцев боролся с бестолковостью Фейсбука

По словам эксперта TTJA по коммуникациям Анне-Май Хелемяги, до последнего времени страница ведомства в Фейсбуке носила ошибочное название «Tarbijakaitse ja amet» (дословно: Защита потребителей и департамент - ред.)

Все попытки связаться с администрацией социальной сети были безуспешными, запросы департмента оставались без ответа или же приходил автоматический ответ, сообщавший, что новое название не является, по оценке Facebook, уместным.

Cегодня TTJA сообщил, наконец, что переименование успешно состоялось.

По словам Хелемяги, время от времени департамент получал от озабоченных граждан письма с вопросом, не была ли страница учреждения в Фейсбуке взломана хакерами.