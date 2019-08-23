Вотум недоверия премьер-министру Ратасу откладывается

Партия реформ внесет предложение выразить недоверие премьер-министру Ратасу в пятницу, 30 августа. Ранее обсуждалось, что заседание пройдет 26 августа.
Внеочередное заседание Рийгикогу намечено на 10 утра, 30 августа.
"С сожалением должны констатировать, что в Эстонии нет действующего правительства, и за это отвечает премьер-министр", – заявила председатель Партии реформ Кая Каллас. По ее словам, за вотум недоверия обещали проголосовать все депутаты от Партии реформ и Социал-демократической партии, а также независимый кандидат Раймонд Кальюлайд.
В парламенте у оппозиционных Партии реформ (34) и Социал-демократической партии (10) 44 места из 101. У коалиции центристов (25), EKRE (19) и "Отечества" (12) 56 мандатов.
Чтобы вотум недоверия прошел, необходим 51 голос.