Вотум недоверия премьер-министру Ратасу откладывается

"С сожалением должны констатировать, что в Эстонии нет действующего правительства, и за это отвечает премьер-министр", – заявила председатель Партии реформ Кая Каллас. По ее словам, за вотум недоверия обещали проголосовать все депутаты от Партии реформ и Социал-демократической партии, а также независимый кандидат Раймонд Кальюлайд.