Еще раз о главном: нюансы реформы второй пенсионной ступени, о которых вы непременно должны знать

Если человек дважды изъял средства из II пенсионной ступени, он теряет право вновь к ней присоединиться и возобновить выплаты. Таким образом в пенсионном возрасте ему будет гарантирована только пенсия из I ступени.

Деньги будет выплачиваться в день смены пенсионного фонда: в первый рабочий день следующий за 1 января и 1 мая, а также 1 сентября или в первый за ним рабочий день.

Средства будут выплачиваться в течение года. Если собранная сумма не превышает 10 000 евро, ее выплатят за один раз. Если собранная сумма окажется больше, первая выплата будет произведена в размере 10 000 евро, а оставшиеся деньги будут выплачены в двух частях. Например, человеку, который накопил 40 000 евро и подаст заявление о выходе из II ступени не позднее 31 августа 2020, в январе следующего года выплатят 10 000 евро, в мае – 15 000 евро и в сентябре еще 15 000 евро. Вновь этот человек сможет присоединиться ко II ступени с 1 января 2031 года.

Если человек захочет забрать средства из II пенсионной ступени, он должен будет изъять все накопления. Частичное изъятие средств не разрешено.

Для подачи заявлений об изъятии средств будут применяться те же сроки, что и для смены пенсионного фонда. Это значит, что заявление нужно подать минимум за месяц до даты реализации заявления (соответственно к концу ноября, марта или июля). Исключение составляет год запуска реформы, 2020, когда заявления нужно будет подать к 31 августа, чтобы первая выплата могла быть произведена в первый рабочий день после 1 января 2021 года.

Забравшему средства из II пенсионной ступени человеку нужно будет заплатить с них подоходный налог.

Выплата средств в пенсионном возрасте.

Пенсионным возрастом в значении II пенсионной ступени считается государственный пенсионный возраст.

Остается в силе изменение, внесенное в ходе реформы I пенсионной ступени, согласно которому помимо пенсии по старости, назначаемой в соответствии Законом о государственном пенсионном страховании, у человека возникает право на обязательную накопительную пенсию и в том случае, если ему в соответствии со статьей 91 Закона о государственном пенсионном страховании назначена гибкая пенсия по старости (это положение будет применяться на практике с 1 января 2021 года).

Средства из II пенсионной ступени разрешено забирать и в том случае, если человек утратил трудоспособность. Досрочную выплату средств в связи с утратой трудоспособности можно сравнить с выплатой пенсии. В данном случае будут действовать те же правила, что и при выплате средств по схеме, применяемой в пенсионном возрасте.

По достижении пенсионного возраста каждый человек сможет сам решить, каким образом использовать средства, собранные во II ступень, – в форме разовой выплаты, пенсии от фонда, пенсионного договора. Чтобы мотивировать людей выбирать долгосрочную схему использования средств из II ступени, будет взвешена возможность применять в этом случае более льготное налогообложение, как это уже делается в отношении III пенсионной ступени.

Уже согласованные пенсии от фондов продолжат по умолчанию действовать дальше, их условия не изменятся. Также продолжит действовать принцип, согласно которому человек может прекратить выплаты из фонда. Если человек решит прекратить выплаты из фонда, он имеет право договориться о переходе в новый пенсионный фонд, заключить пенсионный договор или забрать деньги разом.

В целях обеспечения равного подхода ко всем, присоединившимися ко II пенсионной ступени людям, тем, у кого уже заключен пенсионный договор, тоже будет позволено отказаться от него и при желании забрать средства разом. Точные условия отказа от пенсионного договора еще нуждаются в разработке.

Использование инвестиционного счета

Возможности забрать деньги из II пенсионной ступени уже в процессе накопления средств будет сопутствовать возможность перевести собранные во II ступени деньги на инвестиционный счет. Возможности налогообложения переведенных на инвестиционный счет средств в момент вывода со счета будут проанализированы.