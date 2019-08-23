Лжеостровитян заставили покупать полные билеты

На прошлой неделе Департамент шоссейных дорог проверил в порту Виртсу билеты у пассажиров парома. Были задержаны 13 нарушителей и выписаны четыре предупреждения, пишет Postimees.
В ходе проверки контролерам попались и три человека, которые купили предназначенные для жителей острова льготные билеты, права на которые у них не было. Таких нарушителей отправили покупать полный билет, сообщила Трийн Рум из фирмы TS Laevad.
«Основные нарушения были связаны со злоупотреблением льготами, как в отношении людей, так и в отношении автомобилей. По-прежнему происходят и такие случаи, когда в портовую зону въезжают автомобили, за рулем которых находятся люди без водительских прав», - объяснил ведущий эксперт отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог Мика Мянник.
Островитяне, которые покупают билеты для своих не живущих на островах друзей, оказывают им медвежью услугу, поскольку за проезд таким образом можно получить штраф и сама поездка окажется намного дороге. Мика Мянник предупредил, что максимальный штраф составляет 50 штрафных единиц, или 200 евро.