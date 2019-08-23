Лжеостровитян заставили покупать полные билеты

В ходе проверки контролерам попались и три человека, которые купили предназначенные для жителей острова льготные билеты, права на которые у них не было. Таких нарушителей отправили покупать полный билет, сообщила Трийн Рум из фирмы TS Laevad.

«Основные нарушения были связаны со злоупотреблением льготами, как в отношении людей, так и в отношении автомобилей. По-прежнему происходят и такие случаи, когда в портовую зону въезжают автомобили, за рулем которых находятся люди без водительских прав», - объяснил ведущий эксперт отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог Мика Мянник.