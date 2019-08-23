Картина дня: 80 лет пакту Молотова-Риббентропа, приход IKEA и Lidl, печорский госизменник и сладкая жизнь эстонской чиновницы

Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы:
Борьба во имя будущего была одновременно и борьбой за прошлое
Обнародование правды о Пакте Молотова-Риббентропа означало разрушение исторического мифа, лежавшего в основе верховенства СССР и государственной идентичности, пишет в Postimees старший научный сотрудник Эстонского военного музея, доктор истории Каарел Пийримяэ. Читать далее...
У подозреваемого в госизмене жителя Печор двойное гражданство - Эстонии и России
Задержанный в середине августа в Москве по подозрению в государственной измене житель Печор Сергей Лыхмус имеет два гражданства. По данным псковской оппозиционной газеты "Псковская губерния", задержанный сотрудниками ФСБ Сергей Лыхмус окончил псковский юридический институт ФСИН РФ в 2011 году. Читать далее...
Приговоренный к пожизненному заключению жестокий убийца останется в тюрьме
Приговоренный к пожизненному тюремному заключению за два убийства и другие тяжкие преступления Олег Пятницкий продолжит отбывать наказание, поскольку государственный суд не принял к рассмотрению его апелляцию на отказ от досрочного освобождения. Читать далее...
Развал империи принес процветание лишь странам Балтии
Развал Советского Союза 30-летнетней давности предоставил восстановившим свою независимость союзным республикам огромные возможности, но большей частью они не смогли этим воспользоваться. Если посмотреть на данные Всемирного банка о ВВП на душу населения, то по этому показателю среди бывших стран империи самой сильной является Эстония, за которой следуют Литва и Латвия. Читать далее...
Сладкая жизнь в Брюсселе: эстонка получает помимо зарплаты изрядную сумму компенсаций
По данным портала EUobserver, одна из организаций Евросоюза выплачивает за участие в своих рабочих встречах солидные командировочные компенсации и тем чиновникам, которые из-за своей основной работы проживают в Брюсселе. Одним из таких чиновников, получивших десятки тысяч евро, является эстонка Лийна Карр. Читать далее...
IKEA объявила дату открытия в Таллинне пункта выдачи товара
Шведская мебельная компания IKEA 29 августа открывает в Эстонии э-магазин и пункт выдачи товара вместе с выставочным залом. Эстония - первая страна в мире, в которую IKEA приходит сначала дигитально и открывает интернет-магазин до того, как будет открыт настоящий, реальный магазин. Читать далее...
Открытие супермаркетов не за горами: за год Lidl инвестировал в Эстонии более 20 миллионов евро
Инвестиции немецкой сети супермаркетов Lidl в Эстонии в 2018 году составили 21,5 млн евро, а в текущем году предприятие приступило к строительству в Эстонии первых магазинов. Читать далее...
Соседство с шумными барами приводит жильцов дома в отчаяние
Жительница дома по Валликраави, 8 Кристель Калда по выходным спит от силы три часа за ночь. Ее сосед Ильме, квартира которого расположена на углу дома всего в паре десятков метров от бара Naiiv, плохо спит и в рабочие дни. Ночной покой Кристель и Ильме и еще восьми их соседей нарушает громкая музыка из увеселительного заведения, а также продолжающиеся до утра шумные посиделки. Читать далее...
Союз врачей: медики-иностранцы должны знать эстонский язык и владеть нужными навыками
По мнению Союза врачей Эстонии, следует установить требования, в соответствии с которыми к врачебной практике допускаются только те зарубежные специалисты, которые смогут представить доказательства владения эстонским языком по меньшей мере на категорию B2. Читать далее...
Ямы в асфальте останутся в прошлом? Эстонская компания готова выйти на рынок с новой технологией
Государственное предприятие Teede Tehnokeskus сообщило о том, что разработало не имеющую аналогов в мире систему с термокамерой, которая в процессе укладки асфальта измеряет его температуру и другие подробные показатели, что позволяет избежать неравномерной укладки и образования обусловленных ею дыр в дорожном покрытии. Читать далее...
Пенсионеры из Таллинна переезжают в Ида-Вирумаа в поисках лучшей жизни
Пенсионеры, оставшиеся в одиночестве в больших городах, продают свое имущество или сдают его в аренду и переезжают в Ида-Вирумаа в надежде найти там дешевую недвижимость и возможность наслаждаться красивой природой. Читать далее...