Картина дня: 80 лет пакту Молотова-Риббентропа, приход IKEA и Lidl, печорский госизменник и сладкая жизнь эстонской чиновницы

Борьба во имя будущего была одновременно и борьбой за прошлое

Обнародование правды о Пакте Молотова-Риббентропа означало разрушение исторического мифа, лежавшего в основе верховенства СССР и государственной идентичности, пишет в Postimees старший научный сотрудник Эстонского военного музея, доктор истории Каарел Пийримяэ. Читать далее...

У подозреваемого в госизмене жителя Печор двойное гражданство - Эстонии и России

Задержанный в середине августа в Москве по подозрению в государственной измене житель Печор Сергей Лыхмус имеет два гражданства. По данным псковской оппозиционной газеты "Псковская губерния", задержанный сотрудниками ФСБ Сергей Лыхмус окончил псковский юридический институт ФСИН РФ в 2011 году. Читать далее...

Приговоренный к пожизненному заключению жестокий убийца останется в тюрьме

Приговоренный к пожизненному тюремному заключению за два убийства и другие тяжкие преступления Олег Пятницкий продолжит отбывать наказание, поскольку государственный суд не принял к рассмотрению его апелляцию на отказ от досрочного освобождения. Читать далее...

Развал империи принес процветание лишь странам Балтии

Развал Советского Союза 30-летнетней давности предоставил восстановившим свою независимость союзным республикам огромные возможности, но большей частью они не смогли этим воспользоваться. Если посмотреть на данные Всемирного банка о ВВП на душу населения, то по этому показателю среди бывших стран империи самой сильной является Эстония, за которой следуют Литва и Латвия. Читать далее...

Сладкая жизнь в Брюсселе: эстонка получает помимо зарплаты изрядную сумму компенсаций

По данным портала EUobserver, одна из организаций Евросоюза выплачивает за участие в своих рабочих встречах солидные командировочные компенсации и тем чиновникам, которые из-за своей основной работы проживают в Брюсселе. Одним из таких чиновников, получивших десятки тысяч евро, является эстонка Лийна Карр. Читать далее...

IKEA объявила дату открытия в Таллинне пункта выдачи товара

Шведская мебельная компания IKEA 29 августа открывает в Эстонии э-магазин и пункт выдачи товара вместе с выставочным залом. Эстония - первая страна в мире, в которую IKEA приходит сначала дигитально и открывает интернет-магазин до того, как будет открыт настоящий, реальный магазин. Читать далее...

Открытие супермаркетов не за горами: за год Lidl инвестировал в Эстонии более 20 миллионов евро

Инвестиции немецкой сети супермаркетов Lidl в Эстонии в 2018 году составили 21,5 млн евро, а в текущем году предприятие приступило к строительству в Эстонии первых магазинов. Читать далее...

Соседство с шумными барами приводит жильцов дома в отчаяние

Жительница дома по Валликраави, 8 Кристель Калда по выходным спит от силы три часа за ночь. Ее сосед Ильме, квартира которого расположена на углу дома всего в паре десятков метров от бара Naiiv, плохо спит и в рабочие дни. Ночной покой Кристель и Ильме и еще восьми их соседей нарушает громкая музыка из увеселительного заведения, а также продолжающиеся до утра шумные посиделки. Читать далее...

Союз врачей: медики-иностранцы должны знать эстонский язык и владеть нужными навыками

По мнению Союза врачей Эстонии, следует установить требования, в соответствии с которыми к врачебной практике допускаются только те зарубежные специалисты, которые смогут представить доказательства владения эстонским языком по меньшей мере на категорию B2. Читать далее...

Ямы в асфальте останутся в прошлом? Эстонская компания готова выйти на рынок с новой технологией

Государственное предприятие Teede Tehnokeskus сообщило о том, что разработало не имеющую аналогов в мире систему с термокамерой, которая в процессе укладки асфальта измеряет его температуру и другие подробные показатели, что позволяет избежать неравномерной укладки и образования обусловленных ею дыр в дорожном покрытии. Читать далее...

Пенсионеры из Таллинна переезжают в Ида-Вирумаа в поисках лучшей жизни