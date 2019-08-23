Пт, 23.08.2019
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  • Видео: полиция показала, как мобильный телефон спас жизнь человеку

Видео: полиция показала, как мобильный телефон спас жизнь человеку

ФОТО: скриншот

В среду около 18.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что 81-летний мужчина пошел в Харьюмаа в районе Валгейыги за грибами и заблудился.

На поиски пожилого человека отправились несколько полицейских патрулей, которые также задействовали собаку и дрон. В воздух было выпущено несколько ракет, чтобы указать заблудившемуся верное направление, сообщает Департамент полиции и погранохраны на своей странице в Facebook.

Поскольку эти методы не помогли человеку найти выход из леса, был задействован вертолет.

Благодаря тому, что мужчина в лесу махал включенным экраном мобильного телефона, пилоту вертолета удалось его заметить и уже после полуночи заблудившийся выбрался из леса в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина.

Корзина грибника была полна лисичек.

Полиция призывает всех грибников брать с собой заряженный мобильный телефон и бутылку воды, быть в разноцветной, яркой одежде. И, конечно, если вы заблудились, сразу звоните на номер 112.

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