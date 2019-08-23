Видео: полиция показала, как мобильный телефон спас жизнь человеку

На поиски пожилого человека отправились несколько полицейских патрулей, которые также задействовали собаку и дрон. В воздух было выпущено несколько ракет, чтобы указать заблудившемуся верное направление, сообщает Департамент полиции и погранохраны на своей странице в Facebook.

Поскольку эти методы не помогли человеку найти выход из леса, был задействован вертолет.

Благодаря тому, что мужчина в лесу махал включенным экраном мобильного телефона, пилоту вертолета удалось его заметить и уже после полуночи заблудившийся выбрался из леса в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина.

Корзина грибника была полна лисичек.