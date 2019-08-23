Немецкие ученые изучают, как снизить влияние отрыжки коров на глобальное потепление

Как известно, коровы и другие жвачные животные регулярно извергают отрыжку, в которой содержится метан. Он выделяется в процессе пищеварения. За сутки каждая корова производит от 300 до 500 литров этого газа, парниковый эффект которого, как считают эксперты, более чем в 20 раз превышает негативное влияние на атмосферу углекислого газа, пишет DW.
Ученые в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, в которой на коров приходится пятая часть всех парниковых газов, решили исследовать, как можно уменьшить объемы выделяемого метана, изменив состав трав и растений, которыми коровы питаются.
Как отмечает агентство dpa, негативное влияние каждой коровы на атмосферу в год сравнимо с выбросами малолитражного автомобиля, проезжающего за это же время примерного 18 тысяч километров.