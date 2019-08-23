Пьяный водитель снес фонарь и остался без прав

«Вождение в нетрезвом виде — это преступление, во время которого может пострадать другой человек. Стоит благодарить удачу, что на этот раз на пути пьяного водителя оказался фонарь, а не полный людей автомобиль», - сказала прокурор Марика Сальмисту.

Водитель был задержан пьяным за рулем впервые. Он был приговорен к году тюрьмы, но это наказание в рамках договорного производства было заменено обязательными общественно-полезными работами. В течение двух лет он должен отработать эти часы, также за его поведением все это время будет следить сотрудник службы пробации.