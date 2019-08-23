Пьяный водитель снес фонарь и остался без прав

В среду ночью в Пярну на Рижском шоссе пьяный водитель снес фонарь. Суд в рамках договорного производства приговорил его к 358 часам общественно-полезных работ, а также оставил без водительских прав на полтора года, сообщает Pärnu Postimees.
«Вождение в нетрезвом виде — это преступление, во время которого может пострадать другой человек. Стоит благодарить удачу, что на этот раз на пути пьяного водителя оказался фонарь, а не полный людей автомобиль», - сказала прокурор Марика Сальмисту.
Водитель был задержан пьяным за рулем впервые. Он был приговорен к году тюрьмы, но это наказание в рамках договорного производства было заменено обязательными общественно-полезными работами. В течение двух лет он должен отработать эти часы, также за его поведением все это время будет следить сотрудник службы пробации.
В качестве дополнительного наказания его оставили без водительских прав на год и шесть месяцев. Чтобы получить водительские права, через полтора года ему надо будет заново сдать экзамен (как теорию, так и вождение).