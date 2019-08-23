Швеция расследует риски отмывания денег и в эстонском филиале SEB

В июле шведская Финансовая инспекция выслала банкам SEB и Swedbank письма-уведомления о рисках в надзоре за отмыванием денег в банках Эстонии, Латвии и Литве. Банки должны ответить на них соответственно 2 и 16 сентября.

Уведомления содержат предварительные оценки Финансовой инспекции и дают банкам возможность проконтролировать, правильно ли инспекция поняла изложенные банками факты.

По заявлению инспекции, результаты расследования будут позднее запланированного, так как специалисты имеют дело с невероятно большим количеством материалов.