По электронной визе в Петербург жители Эстонии смогут попасть только через Нарву

Это автомобильные пункты пропуска Ивангород, Торфяновка, Брусничное и Светогорск; морские пункты пропуска Высоцк, Морской вокзал и Пассажирский порт Санкт-Петербург («Морские ворота»); воздушный пункт пропуска Пулково, а также пешеходный пункт пропуска Ивангород, сообщает АБН.

В список не вошли железнодорожные пункты пропуска в Выборге, Ивангороде и на Финляндском вокзале Петербурга, а также морские в Выборге, Усть-Луге и Брусничном. Таким образом, пассажиры скоростного поезда Петербург - Хельсинки «Аллегро» не смогут воспользоваться преимуществами новой системы.

В июле этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возможности въезда с 1 октября 2019 года в Петербург и Ленобласть по электронным визам.

Электронную визу можно будет оформить на сайте МИД РФ за четыре дня до въезда в страну. Она будет действовать не больше восьми суток пребывания иностранца в России (общий срок действия — 30 дней). Консульский сбор за выдачу взиматься не будет. Такие визы уже выдаются иностранцам, посещающим Дальний Восток и Калининградскую область. Правда, круг стран, граждане которых могут ими воспользоваться, ограничен.

В Комитете по туризму Петербурга считают, что данная мера позволит увеличить туристический поток в город с нынешних 8 млн туристов в год до 12 млн. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов оценивал выгоду для города в 35 млрд рублей в год.