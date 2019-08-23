Вы среди них? Более 500 000 человек смогут сразу получить все свои накопления из второй пенсионной ступени

Одобренные в четверг правительством принципы пенсионной реформы предусматривают, что снять все накопления из второй пенсионной ступени за один раз смогут свыше полумиллиона человек.
Реформа второй пенсионной ступени предусматривает добровольное присоединение ко второй пенсионной ступени и выход из нее. При этом уже присоединившиеся к системе люди смогут снять все свои накопления одним платежом, если их сумма не превышает 10 000 евро. Таких участников второй пенсионной ступени сейчас насчитывается около 574 000 человек, сообщает rus.err.ee.
Если сумма накоплений превышает 10 000 евро, то для желающих покинуть систему она будет выплачена тремя частями, первая из которых составит 10 000 евро, а остальная сумма распределится между двумя последующими платежами.