Вы среди них? Более 500 000 человек смогут сразу получить все свои накопления из второй пенсионной ступени

Реформа второй пенсионной ступени предусматривает добровольное присоединение ко второй пенсионной ступени и выход из нее. При этом уже присоединившиеся к системе люди смогут снять все свои накопления одним платежом, если их сумма не превышает 10 000 евро. Таких участников второй пенсионной ступени сейчас насчитывается около 574 000 человек, сообщает rus.err.ee.