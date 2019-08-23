Юри Ратас в Риге: история доказывает, что страны Балтии сильны, когда они вместе

«Балтийская цепь подарила жителям наших стран уверенность в том, что оккупационная власть больше не сможет противостоять естественному стремлению к свободе и следующим шагом станет восстановление государственности. Большая радость – оглянуться назад и убедиться в том, что с символической Балтийской цепи началось сотрудничество, переросшее на сегодняшний день в общение уверенных в себе свободных государств, которое с каждым годом становится только лучше», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Кроме истории и символов нас также объединяют глобальные цели, как внутри ЕС и НАТО, так и в мировом масштабе, где мы стоим за права небольших государств, свободу и базирующийся на правилах мировой порядок. Образ мысли, который вылился в пакт Молотова-Риббентропа, больше никогда не должен воскреснуть», - добавил он.

Ратас подчеркнул, что история доказала – вместе Эстония, Латвия и Литва более успешны и сильны: «Мы сотрудничаем каждый день, поскольку только общими усилиями можем добиться успеха, например, в проекте Rail Baltic или с синхронизацией электросистем. Как быстро развивающиеся небольшие государства мы обладаем единым видением будущего Европейского союза и его внутреннего рынка, а также проекта будущего бюджета. Также нас роднит понимание того, что НАТО является лучшим гарантом безопасности для нашего региона. И самое важное: между жителями наших стран сложились очень хорошие взаимоотношения, мы – друзья».

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретились в Риге с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Кроме того, премьер-министры встретились со спикером Сейма Инарой Мурниеце и возложили венки к памятнику Свободы в Риге, а также посетили выставку, посвященную Балтийской цепи. Затем состоялась неофициальная встреча Балтийского совета министров. Вечером пройдет праздничный концерт, на котором выступит камерный оркестр стран Балтии Kremerata Baltica, а писатели Марис Берзиньш, Хассо Крулль и Владас Бражюнас прочтут свои стихи.