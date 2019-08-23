Пт, 23.08.2019
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  • Видео: в Таллинне водитель решил выступить в роли полицейского и на пустом месте создал опасную ситуацию

Видео: в Таллинне водитель решил выступить в роли полицейского и на пустом месте создал опасную ситуацию

ФОТО: скриншот

У водителей электромобилей есть одно существенное преимущество — право использовать полосу общественного транспорта, но, видимо, не все другие участники дорожного движения об этом знают.

Водитель электромобиля Эркки опубликовал в Facebook на странице группы "Elektriautod Eestis" видео, на котором заснято, как водитель Ford Mondeo пытается помешать автору ролика ехать по полосе общественного транспорта.

Как пишет портал Geenius, объяснений подобного поведения может быть несколько, например, водитель Ford Mondeo не знает, что некоторые автомобили могут использовать полосу общественного транспорта или он не понял, что речь идет об электромобиле.

В любом случае брать на себя роль стража правопорядка не стоит ни одному водителю, тем более, если при этом создается опасная ситуация на дороге.

Видео можно посмотреть здесь.

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