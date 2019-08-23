Нарва пошла на рекорд

Нарвитяне начинали сезон с латвийским специалистом Дмитрием Калашниковым , который вчера возглавил "Курессааре", после скандальной отставки латвийца команду возглавил легендарный Валерий Бондаренко, который являлся, несмотря на выигранный Кубок Эстонии, временной кандидатурой, Бондаренко сменил сын известного в России тренера Юрия Семина, Андрей. Семин-сын возглавил команду 4-го июня и не доработал даже до конца лета. После проигрыша по всем фронтам, кроме кубка: две победы в 10 матчах чемпионата и борьба вместо Европы за пятое-шестое место, Семин получил расчет, а команду возглавит тренер академии клуба, Олег Курочкин. Дебют у Курочкина получится не из легких - в гости пожалует "Флора".