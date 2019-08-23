Больничная койка. ФОТО: Priit Simson / Postimees

Правительство Архангельской области подтвердило, что у одного из обследованных местных врачей, которые помогали пострадавшим после взрыва на военном полигоне в Нёноксе, нашли радиоактивный цезий-137. Правда, специалисты считают, что он попал в организм врача с пищей.

Власти Архангельской области в отчете об итогах обследования местных врачей заявили, что в целом «превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено».

Однако у одного из врачей в мышечной ткани нашли радиоактивный цезий-137. Специалисты Федерального медико-биологического агентства посчитали, что он попал туда не в результате ликвидации последствий инцидента в Нёноксе, а «через продукты, которые он [врач] принимал в пищу». Цезий-137 может «накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях», заявили в ФМБА.

«Обследование прошли более 110 человек - это врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона», - говорится в отчете. Из них 20 человек проходили обследование в медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна в Москве.

Остальных, по заявлению властей, проверяли специалисты московского центра в мобильной лаборатории в Архангельске. Она работала на том же оборудовании и с использованием тех же методик, которые применялись при обследовании в Москве, говорится в отчете.

Русской службе Би-би-си в четверг удалось поговорить с двумя врачами, которые в курсе того, как оказывалась помощь пострадавшим. По словам медиков, от персонала скрыли ради сохранения гостайны информацию, которая имела отношение к их безопасности, а именно - что от пострадавших они могли получить большую дозу радиации.

Пострадавшие находились в приемном покое больницы, и мимо них ходили другие пациенты, рассказали врачи. По их словам, всего с пострадавшими контактировали около 90 человек.