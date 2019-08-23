Пойманы трое: в Таллинне прошел полицейский рейд

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны на этой неделе в порту Ванасадам и Мууга в Таллинне проверили на трезвость почти одну тысячу водителей и выявили троих с остаточным опьянением.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, отметив, что в среду чиновники Таллиннской погранзаставы проверили на трезвость водителей автомобилей, как отправляющихся в порты Ванасадам и Мууга, так и покидающих порт.
Всего было проверено состояние 893 водителей, у троих из них выявили остаточное опьянение.