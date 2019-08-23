Пт, 23.08.2019
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Пойманы трое: в Таллинне прошел полицейский рейд

Рейд "Дуют все". Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны на этой неделе в порту Ванасадам и Мууга в Таллинне проверили на трезвость почти одну тысячу водителей и выявили троих с остаточным опьянением.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, отметив, что в среду чиновники Таллиннской погранзаставы проверили на трезвость водителей автомобилей, как отправляющихся в порты Ванасадам и Мууга, так и покидающих порт.

Всего было проверено состояние 893 водителей, у троих из них выявили остаточное опьянение.

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