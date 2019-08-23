Пт, 23.08.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция принудила украинку и россиянку, занимавшихся проституцией, покинуть Эстонию

Полиция принудила украинку и россиянку, занимавшихся проституцией, покинуть Эстонию

1

Бордель. Иллюстративное фото.

ФОТО: AXEL SCHMIDT/AFP

Вчера, 22 августа чиновники пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры закрыли два дела о проституции.

В первом случае, полицейские сократили безвизовый срок пребывания гражданки Украины на территории Эстонии, так как женщина работала незаконно и оказывала интимные услуги. Ей сделали предписание добровольно покинуть страну и выдали запрет на въезд сроком на шесть месяцев.

Во втором случае, чиновники аннулировали действие визы гражданки России, которая также предлагала сексуальные услуги в Эстонии. Ей сделали предписание добровольно покинуть страну и выдали запрет на въезд сроком на шесть месяцев.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ