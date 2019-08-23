Полиция принудила украинку и россиянку, занимавшихся проституцией, покинуть Эстонию

Вчера, 22 августа чиновники пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры закрыли два дела о проституции.
В первом случае, полицейские сократили безвизовый срок пребывания гражданки Украины на территории Эстонии, так как женщина работала незаконно и оказывала интимные услуги. Ей сделали предписание добровольно покинуть страну и выдали запрет на въезд сроком на шесть месяцев.
Во втором случае, чиновники аннулировали действие визы гражданки России, которая также предлагала сексуальные услуги в Эстонии. Ей сделали предписание добровольно покинуть страну и выдали запрет на въезд сроком на шесть месяцев.