Полиция принудила украинку и россиянку, занимавшихся проституцией, покинуть Эстонию

В первом случае, полицейские сократили безвизовый срок пребывания гражданки Украины на территории Эстонии, так как женщина работала незаконно и оказывала интимные услуги. Ей сделали предписание добровольно покинуть страну и выдали запрет на въезд сроком на шесть месяцев.