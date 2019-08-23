Более 10 лет колонии: в России жительнице Эстонии вынесен суровый приговор

В Кингисеппе (Ленинградская область Российской Федерации) суд вынес суровый приговор жительнице Эстонии, обвиняемой в хранении и контрабанде наркотиков. Женщине придется провести 10 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
31-летняя жительница Эстонской Республики осуждена Кингисеппским городским судом за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и за контрабанду наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленинградской области.
23 мая при выезде из России в Эстонию женщина пыталась пронести через таможенный пост более пяти граммов наркотического вещества. Жительницу Эстонии задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России, контрабанду изъяли.