Более 10 лет колонии: в России жительнице Эстонии вынесен суровый приговор

31-летняя жительница Эстонской Республики осуждена Кингисеппским городским судом за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и за контрабанду наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленинградской области.