Отть Тянак мчит к третьей побед подряд на этапах чемпионата мира по ралли

Сегодня Тянаку не было равных на первом спецучастке дня, где он на микроскопические шесть десятых обошел Тьерри Нойвиля, для которого следующий, 13-й спецучасток, оказался несчастливым - бельгиец потерял почти полторы минуты на замене колеса, и на втором спецучастке. В общем зачете Тянак увеличил отрыв от партнера по "Тойоте" Криса Мика до 43 секунд. Такое преимущество, если не случится ничего старшного, гарантиерует нашему гонщику первое место по итогам всего этапа чемпионата мира.