Отть Тянак завоевал личную победу на Ралли Германии, "Тойота" - командную

На бонусном спецучастке Тянак, что называется, просто доехал до финиша, закончив последний отрезок на восьмом месте. Да, тут очков Отть не получил, но за выигрыш основного ралли, копилка нашего спортсмена ппланилась еще на 25 баллов. Вторым финишировал товарищ по команде "Тойота", Крис Мик, еще один "японец", Яри-Матти Латвала выиграл бронзу.

Основные конкуренты Тянака, Себ Ожье и Тьерри Нойвиль, на германских трассах особо не блистали: восьмое и пятое места в общем зачете этапа. Такое неудачное выступление позволило Тянаку еще больше оторваться в генеральной классификации и теперь, за четыре гонки до финиша, Тянак опережает Нойвиля и Ожье на 38 очков, а такая фора значит только одно - на данный момент Тянак может обеспечить себе чемпионский титул в Испании, не дожидаясь последнего Ралли Австралии.