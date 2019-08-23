Центр оборонных инвестиций Эстонии будет разрабатывать вездеходы-беспилотники

Об этом BNS сообщила пресс-служба центра, отметив, что директор учреждения Кусти Сальм подписал соглашение с представителями профильных организаций Бельгии, Германии, Испании, Латвии, Финляндии и Франции. Ведущим партнером проекта является Эстония.

В консорциуме принимает участие также эстонское предприятие Milrem Robotics, занимающееся разработкой беспилотных наземных транспортных средств THeMIS.

По словам Сальма, проект предполагает разработку вездеходов, способных передвигаться по полю боя в условиях, когда системы спутниковой навигации подавлены и связь с системой управления отсутствует. Спрос на беспилотные вездеходы много выше, чем на беспилотники для передвижения по шоссейным дорогам, добавил он.

«Одним из приоритетов разработки такого рода беспилотников является безопасность солдат, личного состава», – пояснил Сальм, сообщив, что для разработчиков такие решения представляют собой значительные технологические вызовы.

Первые прототипы новой системы будут продемонстрированы уже в 2021 году.

Проект является одной из инициатив Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) — программы государств-членов ЕС направленная на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны, в рамках Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Для того, чтобы получить финансирование, ходатайство по проекту должно успешно пройти оценку независимых экспертов Европейской комиссии.