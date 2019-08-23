Фото: на шоссе Таллинн-Тарту произошло тяжелое ДТП, пострадавших вырезали из автомобиля

В Центр тревоги около 17.25 сообщили, что на 119-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП, передает Postimees.

Сидевшая за рулем Toyota женщина выезжала с заправки и не обратила внимание на ехавший по главной дороге грузовик. В результате столкновения машина Toyota вылетела на встречную полосу и врезалась в фонарь.

В легковом автомобиле было три человека, в том числе и один ребенок. Чтобы достать двух пострадавших, спасателям из Пыльтсамаа пришлось вырезать их из автомобиля.

Всех троих доставили в больницу. Сидевший за рулем грузовика мужчина не пострадал.