Фото: на шоссе Таллинн-Тарту произошло тяжелое ДТП, пострадавших вырезали из автомобиля
Сегодня, 23 августа, вечером на шоссе Таллинн-Тарту в Адавере произошло тяжело ДТП, в котором пострадали три человека. Движение на месте происшествия были сильно нарушено.
В Центр тревоги около 17.25 сообщили, что на 119-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП, передает Postimees.
Сидевшая за рулем Toyota женщина выезжала с заправки и не обратила внимание на ехавший по главной дороге грузовик. В результате столкновения машина Toyota вылетела на встречную полосу и врезалась в фонарь.
В легковом автомобиле было три человека, в том числе и один ребенок. Чтобы достать двух пострадавших, спасателям из Пыльтсамаа пришлось вырезать их из автомобиля.
Всех троих доставили в больницу. Сидевший за рулем грузовика мужчина не пострадал.
Движение на месте ДТП было сильно нарушено в течение двух часов.