Юри Ратас: налоговой войны нет, Эстония не будет снижать акциз на алкоголь

На вопрос журналистов о недавно введенных изменениях акцизного налога на алкоголь в Латвии и Эстонии, а также потенциальной дальнейшей синхронизации налогов премьер Эстонии Юри Ратас ответил, что в отношениях стран Балтии важнее ставок акцизного налога другой вопрос - 15 лет со момента вступления в НАТО.

Ратас сказал, что налогового соревнования между странами нет, и Эстония не планирует продолжать снижать акцизный налог на алкоголь.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что с точки зрения налогов между странами Балтии есть известный баланс и в этой связи нет никакой напряженности.

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса, он не поддержал бы выравнивание налогов в странах Балтии, потому что налоговая политика находится в сфере компетенции каждой страны.

Характеризуя сотрудничество стран Балтии в реализации совместных проектов, Кариньш сказал, что его нельзя назвать неудачными. "Везде можно найти проблемы, но картину нужно смотреть в целом", - добавил он.