Фото и видео: Хельме и Вахер вместе отправились на границу Эстонии

Как Хельме, так и Вахер отметили, что в сфере внутренней безопасности есть много важных проектов, поэтому нельзя тратить время на ссоры.

Министр Хельме посетил восточную границу и сказал, что нужно построить пограничную инфраструктуру. Хельме совершил полет на полицейском вертолете, его сопровождал Вахер. В конце визита Хельме провел пресс-конференцию в Вырумаа в волости Рыуге на границе Эстонии, Латвии и России.