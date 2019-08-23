Пт, 23.08.2019
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  • Фото и видео: Хельме и Вахер вместе отправились на границу Эстонии

Фото и видео: Хельме и Вахер вместе отправились на границу Эстонии
«На ссоры нет времени»

Министр внутренних дел Март Хельме и гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, которые в четверг подтвердили продолжение  своего сотрудничества, сегодня отправились на юго-восточную границу Эстонии, пишет Postimees.

Как Хельме, так и Вахер отметили, что в сфере внутренней безопасности есть много важных проектов, поэтому нельзя тратить время на ссоры.

Министр Хельме посетил восточную границу и сказал, что нужно построить пограничную инфраструктуру. Хельме совершил полет на полицейском вертолете, его сопровождал Вахер. В конце визита Хельме провел пресс-конференцию в Вырумаа в волости Рыуге на границе Эстонии, Латвии и России.

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