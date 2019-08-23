Пт, 23.08.2019
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Пара купила авиабилеты через соцсеть и лишилась перелетов на всю жизнь

Фото иллюстративное

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Супруги купили дешевые авиабилеты через социальную сеть и лишились перелетов на всю жизнь, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Кенни Рейнфорд и его жена Мари Райланс приобрели билеты на рейс авиакомпании easyJet в Instagram-аккаунте Half Price («В полцены») за 200 фунтов стерлингов (около 220 евро). Они направлялись из Ливерпуля в отпуск на свою виллу в Аликанте, Испания.

Когда Рейнфорд и Райланс собиралась зайти на борт самолета, сотрудники авиакомпании не пропустили их, поскольку билеты оказались фальшивыми. Пара запротестовала, и охранники приказали им покинуть здание аэропорта. Кроме того, в наказание компания easyJet занесла их в черный список, запретив впредь летать своими рейсами.

«Нас заставили почувствовать себя большими преступниками. Мы ощущаем себя жертвами, — пожаловался Рейнфорд. — Мы летаем с easyJet с 2005 года, а теперь они считают нас преступниками».

По словам мужчины, Instagram-мошенников ему посоветовал знакомый, который успешно пользуется их услугами. В настоящий момент easyJet ведет расследование инцидента и поддерживает контакт с семьей.

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