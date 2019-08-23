Президент Кальюлайд: Балтийская цепь дала надежду многим народам

"Я стояла 30 лет назад со своими друзьями вот здесь, на границе между Эстонией и Латвией в Лилли. Все, кто стоял в Балтийской цепи или сопереживал этому событию по радио или телевидению, помнят, что люди в цепи были радостными и дружелюбными, и мы больше не испытывали страха перед большой и мощной империей. И это было самым важным – мы были готовы вместе смело отстаивать свою свободу. Мы знали, что правда сильнее лжи, и это знание побеждало страх", - сказала Кальюлайд.

Она напомнила, что организация Балтийской цепи, Народного фронта Эстонии, Latvijas Tautas fronte и литовского Sąjūdis началась в то время, когда правивший здесь тоталитарный режим был еще достаточно силен, чтобы сопротивляться. "Во многих странах Восточной Европы у власти все еще находились старые коммунистические правительства, пытавшиеся сделать все, чтобы сохранить свои режимы навсегда. Берлинская стена еще стояла и отделяла народы от свободного мира. Но повсюду что-то ломалось, и то, что казалось вечным, начинало рушиться перед силой демократии и свободы, перед смелостью людей", - добавила президент.