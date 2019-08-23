Возмущенные пассажиры автобусов: нас подвергли настоящему допросу, будто мы уголовники

«Мы почувствовали себя уголовниками», - сказала пожелавшая сохранить анонимность женщина, которая вместе с друзьями ехала на микроавтобусе из Нарвы. Она сказала, что чиновник не представился и начал задавать странные вопросы: откуда они едут, кто они друг другу, где арендовали автобус, где работают?

«Возникло такое ощущение, что Департамент шоссейных дорог присоединился к Департаменту полиции и погранохраны, а в порту проходит какая-то облава», - рассказывает пассажирка.

Водитель микроавтобуса сказал Saarte Hääl, что чиновники думали, что он осуществляет платную перевозку пассажиров: «У меня спрашивали, где арендовал автобус и на какую фирму работаю. Это больше походило на допрос, думаю, что у них нет таких полномочий». На самом деле они с друзьями арендовали автобус и никакой коммерческой перевозки людей не было.

Билет на паром был куплен для 23-местного микроавтобуса, поскольку это был следующий вариант билета после легкового автомобиля. «Сотрудники Департамента шоссейных дорог могут же узнать в регистре, с каким автомобилем имеют дело, и это можно выяснить до того, как посчитают, что поймали значимых преступников», - говорит водитель.

Возмущенная компания все-таки попала на паром, но печальнее ситуация была у более 40 пассажиров автобуса Estonian Lines, который из-за затянувшегося рейда не попал на борт.

По словам руководителя службы надзора за общественным транспорта Департамента шоссейных дорог Ахто Пахка, водитель автобуса предоставил данные о 39 пассажирах, у которых были куплены билеты, но на самом деле в автобусе находилось 43 человека.

«У четверых не было необходимых билетов. Были люди, которые утверждали, что у них есть электронные билеты, но зарядка на телефоне села. Поэтому не было возможности убедиться в этом. Конечно, достойно сожаления, что автобус не попал на паром в нужное время», - сказал Пахк.

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«Раньше контролер всегда вежливо просил показать билеты, их проверяли и благодарили. Если кто-то искал билет или случалась иная проблема, этим занимались позже, но автобус не выбивался из графика из-за проверки. Это непрофессионально!» - говорит пассажирка опоздавшая на паром автобуса.

По ее словам, на этот раз в автобус вошли трое мужчин и все было очень странно, поскольку сначала проверять билеты не стали, а просто ходили по автобусу. Ее сосед предположил, что ищут преступника.

По словам Ахто Пахка, ничего похожего на облаву, конечно, не происходило. «Если люди раньше не сталкивались с проверками, у них может остаться впечатление, что происходит какая-то облава. Это очень печально, что люди так думают», - отметил Пахк.

Он добавил, что на всех сотрудниках надеты желтые жилеты с надписями "Maanteeamet". Также у проверяющих есть рабочие удостоверения и таблички с именами.