Пт, 23.08.2019
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  • Повод для проверки: Яак Мадисон был в одном отделении полиции с задержанным пьяным советником министра

Повод для проверки: Яак Мадисон был в одном отделении полиции с задержанным пьяным советником министра

Яак Мадисон.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Член EKRE и помощник полицейского Яак Мадисон находился с задержанным за вождение в состоянии алкогольного опьянения Ханнесом Руммом в одно и то же время в отделении полиции.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Туули Хярсон сказала Postimees, что полиция проверит, была ли информация, связанная с нетрезвым вождением Румма, обработана в соответствии с требованиями.

«Поскольку Яак Мадисон в этот день в качестве помощника полицейского находился в том же отделении полиции, куда Румма доставили для возбуждения дела, то Департамент полиции и погранохраны проверит, мог ли Мадисон с ним сталкиваться в отделении. Насколько сейчас известно, они находились в одно время в помещениях отделения полиции», - сказала Хярсон.

Хярсон добавила, что в соответствии с требованиями помощнику полицейского не запрещено состоять в партии, в отличии от сотрудника полиции, на которого такой запрет распространяется.

Сам Мадисон сказал Delfi, что впервые услышал о случае Румма от знакомых.

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