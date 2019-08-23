Повод для проверки: Яак Мадисон был в одном отделении полиции с задержанным пьяным советником министра

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Туули Хярсон сказала Postimees, что полиция проверит, была ли информация, связанная с нетрезвым вождением Румма, обработана в соответствии с требованиями.

«Поскольку Яак Мадисон в этот день в качестве помощника полицейского находился в том же отделении полиции, куда Румма доставили для возбуждения дела, то Департамент полиции и погранохраны проверит, мог ли Мадисон с ним сталкиваться в отделении. Насколько сейчас известно, они находились в одно время в помещениях отделения полиции», - сказала Хярсон.

Хярсон добавила, что в соответствии с требованиями помощнику полицейского не запрещено состоять в партии, в отличии от сотрудника полиции, на которого такой запрет распространяется.