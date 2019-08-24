Хоккейный шок: звезда НХЛ Евгений Кузнецов получил четыре года дисквалификации за наркотики

В допинг-пробе хоккеиста «Вашингтона» нашли кокаин.

Россиянин отстранен на четыре года – до 12 июня 2023 года. Кузнецов отказался от вскрытия пробы Б.

Положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время чемпионата мира.

В мае в интернете появлялось видео, на котором Кузнецов запечатлен рядом с порошком белого цвета. Форвард тогда заявил, что никогда не употреблял наркотики.

Кузнецова лишат бронзы ЧМ-2019.

Согласно регламенту ИИХФ, спортсмена, нарушившего антидопинговые правила, дисквалифицируют с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования.