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Хоккейный шок: звезда НХЛ Евгений Кузнецов получил четыре года дисквалификации за наркотики

Ice Hockey World Championships - Third Place Play-Off - Russia v Czech Republic - Ondrej Nepela Arena, Bratislava, Slovakia - May 26, 2019 Russia's Yevgeny Kuznetsov in action. REUTERS/David W Cerny

ФОТО: DAVID W CERNY / REUTERS

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина. Дисквалификация однако не распростроняется на матчи НХЛ, передает Sports.ru.

В допинг-пробе хоккеиста «Вашингтона» нашли кокаин.

Россиянин отстранен на четыре года – до 12 июня 2023 года. Кузнецов отказался от вскрытия пробы Б.

Положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время чемпионата мира.

В мае в интернете появлялось видео, на котором Кузнецов запечатлен рядом с порошком белого цвета. Форвард тогда заявил, что никогда не употреблял наркотики.

Кузнецова лишат бронзы ЧМ-2019.

Согласно регламенту ИИХФ, спортсмена, нарушившего антидопинговые правила, дисквалифицируют с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования.

Кузнецов сможет продолжить выступления в НХЛ, так как американская лига не подчиняэтся правилам ВАДА. Употребление кокаина в НХЛ грозит прохождением специальным программ.

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