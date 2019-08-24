Хоккейный шок: звезда НХЛ Евгений Кузнецов получил четыре года дисквалификации за наркотики

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина. Дисквалификация однако не распростроняется на матчи НХЛ, передает Sports.ru.
В допинг-пробе хоккеиста «Вашингтона» нашли кокаин.
Россиянин отстранен на четыре года – до 12 июня 2023 года. Кузнецов отказался от вскрытия пробы Б.
Положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время чемпионата мира.
В мае в интернете появлялось видео, на котором Кузнецов запечатлен рядом с порошком белого цвета. Форвард тогда заявил, что никогда не употреблял наркотики.
Кузнецова лишат бронзы ЧМ-2019.
Согласно регламенту ИИХФ, спортсмена, нарушившего антидопинговые правила, дисквалифицируют с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования.
Кузнецов сможет продолжить выступления в НХЛ, так как американская лига не подчиняэтся правилам ВАДА. Употребление кокаина в НХЛ грозит прохождением специальным программ.