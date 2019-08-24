Руководитель военной разведки: в Эстонии мы не следим за гражданскими

Работающие в разведке люди редко раскрывают подробности своей работы. Но вчера заместитель главы разведывательного центра Ээрик Хельда дал интервью ведущему радио Kuku Тимо Тарвела.

Хельдна в прошлом занимал высокую должность в КаПо, который более года назад отправился работать в Силы обороны. Вчера Хельдна впервые подтвердил, что работает руководителем в военной разведке.

Хельдна пояснил, что в задачи разведывательного цента входит сбор информации, необходимой для обеспечения военной защиты государства. Сюда входит наблюдение за военной деятельностью, происходящей близ границ страны, а также выявление и предупреждение возможных угроз для находящихся на зарубежной службе эстонских военных.

«В своей работы мы прибегаем к разным методам. В качестве источника информации выступают люди, сигналы или фотографии. Говорить более конкретно я не могу, поскольку это государственная тайна», - сказал Хельдна.

Порядок сбора информации разведывательным центром в Эстонии и за ее пределами существенно отличается. «В Эстонии наши права четко ограничены. Мы не имеем права вмешиваться в жизнь гражданских лиц, так как для этого требуется разрешение суда. На территории Эстонии у нас нет таких прав, и мне кажется, что и не должно быть», - сказал Хельдна, когда отвечал на вопрос о том, имеют ли они возможность читать электронные письма людей и прослушивать телефонные разговоры.

А вот за пределами Эстонии у разведки руки развязаны. Также Хельдна упомянул, что информация, доступ к которой можно получить с помощью поисковых систем вроде Google, играет важную роль.