Норвежские сейсмологи зафиксировали под Северодвинском два взрыва

Взрыв на военном полигоне близ села Нёнокса под Северодвинском 8 августа, ставший причиной смерти нескольких человек, повлек за собой второй взрыв спустя два часа, из-за которого, по-видимому, произошел всплеск радиации. К таким выводам пришли в Норвежском сейсмологическом центре (НОРСАР), сообщает в пятницу, 23 августа, агентство Reuters.

Сотрудники центра предполагают, что второй взрыв, скорее всего, произошел на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе. В связи с этим он был зафиксирован инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами. "Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации", - заявила глава НОРСАР Анне Стрёммен Люкке. По ее словам, оба взрыва были зарегистрированы в инфразвуковой системе центра, кроме того, первый был также зафиксирован и сейсмологами.

Губернатор Архангельской области отрицает второй взрыв

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в разговоре с агентством "Интерфакс" назвал сообщения о втором взрыве "очередным витком дезинформации". Он утверждает, что последствия инцидента под Северодвинском "не несут никакой угрозы". Власти Северодвинска также не подтвердили информацию о двух взрывах.

В свою очередь, государственное агентство "Росатом" на запрос Reuters ответило, что в аварии участвовал изотопный источник питания, не предоставив иной информации. Минобороны РФ на запрос журналистов не ответило.

Ранее Минздрав Архангельской области подтвердил наличие цезия-137 в организме врача, который помогал пострадавшим от взрыва под Северодвинском. По версии властей, радиоактивный нуклид попал в организм вместе с пищей.

Авария в Северодвинске

Об инциденте на полигоне в Северодвинске Минобороны РФ сообщило 8 августа. По официальным данным, взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Некоторые эксперты опасаются, что на самом деле взорвался опытный образец российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которую в 2018 году презентовал лично президент Владимир Путин.